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Nevěry byly součástí dohody, tvrdí exmilenka Vémoly. Lela prý tolerovala vše, dokud tekly tisíce eur měsíčně

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Dennívýzva
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Zdeňka „Lulu“ Černá tvrdí, že manželství Vémolových fungovalo jako obchodní dohoda: peníze za mlčení o nevěrách. Doložené jsou ale zatím jen sporné částky a protichůdné výpovědi.
Karlos a Lela Vémola

Karlos a Lela Vémola

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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