Nevěry byly součástí dohody, tvrdí exmilenka Vémoly. Lela prý tolerovala vše, dokud tekly tisíce eur měsíčně

Aktuálně se do sporu mezi Karlosem Vémolou a Lelou Ceterovou vložila žena, kterou bulvární média roky označují za jeho bývalou milenku. VIP život zaznamenal, že Zdeňka Černá se rozpovídala o tom, jak to v manželském páru mělo fungovat. Vztah Vémolových podle Aplausin.cz popsala transakci: Lela prý od začátku soužití inkasovala pravidelnou měsíční „gáži v řádu tisíců eur“ a na oplátku přehlížela Karlosovy aféry, včetně té s Černou samotnou. Zlom podle ní nastal ve chvíli, kdy se nevěry dostaly na veřejnost a finanční tok přestal být samozřejmostí.
Co přesně má dohoda znamenat
Černá popisuje nepsaný model, v němž Ceterová dostávala pravidelné měsíční platby a výměnou tolerovala Vémolův mimomanželský život. Černá mluví jen obecně o „tisících eur“. Konkrétní čísla, která teď létají éterem, pocházejí od jiných aktérů:
- 50 000 Kč měsíčně – hotovost, kterou podle Vémoly posílal na děti v létě 2026.
- Cca 50 000 Kč – přibližná měsíční hodnota Mercedesu, který Lela užívala, opět podle Vémoly.
- 150 000 Kč měsíčně – částka, kterou Ceterová veřejně požaduje, tedy 50 tisíc na každé ze tří dětí.
Samotná existence „dohody“ je zatím jednostranné tvrzení Černé, která se odvolává na anonymního „člověka z Lelina okolí“.
Dvě verze téhož zlomu
Zajímavé je, jak se obě strany shodnou na tom, že Lela roky leccos přehlížela, a přesto se zásadně rozcházejí v interpretaci proč. Černá tvrdí, že Ceterová zasáhla až ve chvíli, kdy aféry přestaly být soukromé a kdy z nich přestal plynout finanční a mediální prospěch. Lela sama přitom dříve veřejně přiznala, že „mnohé odpustila“ a „mnohé přehlížela“, a o Karlosově vztahu s jinou ženou prý věděla dávno předtím, než se dostal do médií. Svůj motiv ale rámovala jinak: snažila se zachovat rodinu kvůli dětem, ne kvůli penězům.
Vémola do tohoto střetu vstupuje po svém. V podcastu v červenci prohlásil, že dává padesát tisíc hotově a dalších padesát stojí auto, a pokud druhá strana chce víc, „ať to vezme k soudu“. Vinu za rozpad vztahu veřejně přiznal, ale nikde nepotvrdil, že by vztah vědomě stavěl na toleranci nevěr.
Černá nepromluvila poprvé
Současné vyjádření Černé není blesk z čistého nebe. Už v dubnu v rozhovoru pro Aplausin tvrdila, že Lela z Vémoly „vytřískala maximum“. Nový výstup přišel v momentě, kdy se spor o výživné veřejně vyhrotil: Ceterová požaduje 150 tisíc korun měsíčně, Vémola mezitím rozprodává luxusní auta, splácí patnáctimilionovou kauci a u soudu vysvětloval, proč si půjčoval sto tisíc od matky. Načasování může být náhoda. Podle nás spíš není.
Pod vrstvou bulvárních obvinění leží otázka, kterou bude řešit soud: má vysoký životní standard, na který si rodina za Vémolovy kariéry zvykla, pokračovat i po rozpadu manželství? Občanský zákoník říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Stopadesát tisíc měsíčně zní jako hodně, ale u muže, který ještě nedávno jezdil v Lamborghini za pět milionů, to soud nemusí automaticky srazit.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová