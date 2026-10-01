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Na Colours of Ostrava 2027 vystoupí showman a zpěvák Robbie Williams

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Prvním headlinerem dalšího ročníku letního festivalu Colours of Ostrava se stane britský zpěvák, hudebník a jeden z největších showmanů své generace Robbie Williams (foto). Ten vystoupí ve středu 21. července 2027 v industriálním areálu Dolních Vítkovic a přiveze s sebou aktuální album Britpop.
Na Colours of Ostrava 2027 vystoupí showman a zpěvák Robbie Williams

Na Colours of Ostrava 2027 vystoupí showman a zpěvák Robbie Williams

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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