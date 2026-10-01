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Kokta vrací úder Partyšové: Syna jsem neopustil, Gábina mi ho zakázala vídat!

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Dennívýzva
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Gabriela Partyšová (48) tvrdí, že se její bývalý manžel Josef Kokta (69) už dlouhé roky nezapojuje do života jejich syna Kristiana. Podle Kokty má však příběh zcela jinou stránku. Promluvil o dohodě, která mu měla kontakt s chlapcem prakticky znemožnit, a vysvětlil, proč se o syna odmítl soudit.
Gabriela Partyšová a Josef Kokta byli manželé

Gabriela Partyšová a Josef Kokta byli manželé

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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