Kokta vrací úder Partyšové: Syna jsem neopustil, Gábina mi ho zakázala vídat!

Gabriela Partyšová a Josef Kokta mají syna S Koktou to byla velká láska Gabriela Partyšová svému bývalému muži odpustila Manželství se rozpadlo po nevěře na KVIFF s Ornellou Štikovou, která s Koktou otěhotněla Gabriela Partyšová a Kokta byli manželé od roku 2006 Moderátorka Koktovi údajně zakázala syna vídat Gabriela Partyšová dala synovi příjmení po sobě Také syn svému otci prý odpustil Gabriela Partyšová a Josef Kokta měli kdysi k sobě hodně blízko. Mají spolu syna Kristiana. (2012) Kokta se na výchově syna nijak nepodílel ani finančně Josef Kokta pohřbil své manželství vztahem Ornellou Josef Kokta po dlouhé době promluvil. Gabriela Partyšová a Josef Kokta měli kdysi k sobě hodně blízko. Mají spolu syna Kristiana. (2012) Ornella Koktová a Josef Kokta (2016). Manželé Koktovi.
Gabriela Partyšová (48) tvrdí, že se její bývalý manžel Josef Kokta (69) už dlouhé roky nezapojuje do života jejich syna Kristiana. Podle Kokty má však příběh zcela jinou stránku. Promluvil o dohodě, která mu měla kontakt s chlapcem prakticky znemožnit, a vysvětlil, proč se o syna odmítl soudit. Partyšová: Od jeho tří let se nezapojuje
Gabriela Partyšová v rozhovoru pro eXtra.cz otevřela citlivé téma vztahu svého dnes již osmnáctiletého syna Kristiana s jeho otcem. Moderátorka dostala otázku, zda se Josef Kokta finančně podílí na chlapcově studiu ve Skotsku. Její odpověď byla nekompromisní.
„Ne, tatínek se nezapojuje. Tatínek se nezapojuje od Kristianových tří let ničím,“ prohlásila Partyšová. Zároveň uvedla, že ona i syn už někdejšímu podnikateli odpustili. Kristian, kterého moderátorka dlouhé roky vychovávala sama, podle všeho nemá potřebu svého otce vyhledávat. Partyšová navíc v minulosti změnila chlapci příjmení. Kristian už tak nenosí otcovo příjmení Kokta, ale příjmení své matky. Kokta vytáhl dohodu
Josef Kokta ovšem tvrdí, že od syna neodešel pouze z vlastního rozhodnutí. Už v květnu 2022 popsal, že se s Kristianem nesměl vídat na základě dohody s jeho matkou.
„Stále platí, že se s Kristianem nesmím vídat. Byla tam ohledně toho mezi námi ústní dohoda. Proč to Gábina chtěla, to nevím, její myšlenkové pochody jsem nezkoumal,“ řekl tehdy eXtra.cz. Doufal přitom, že ho syn jednou vyhledá sám. K tomu ale podle dostupných informací zatím nedošlo.
Existenci dohody přitom v minulosti potvrdila i samotná Partyšová. „Nevídá se s ním, ale i na tom jsme dohodnuti. Na všem jsme se domluvili už před šesti lety,“ uvedla v roce 2018 pro Super.cz.
Když se eXtra.cz nyní Kokty zeptalo, proč syna ani přes dlouhé odloučení nekontaktoval, odpověděl stručně: „To nebylo moje rozhodnutí. Byla to naše společná dohoda.“. O syna se odmítl soudit
Kokta připouští, že bývalým partnerkám raději ustupoval. Po románku s Ornellou Koktovou, který definitivně pohřbil jeho manželství s Partyšovou, měl odejít s prázdnou a své někdejší ženě vyhovět také v otázce péče o syna.
„Jsem celoživotní odpůrce tahání se o děti. Bývalým ženám jsem vždycky vyšel vstříc ve všem, jak v majetkových věcech, tak v péči o děti. Nechtěl jsem se tahat o střídavou péči, protože to nesnáším. Podle mého názoru jsou dopady na děti hrozné,“ vysvětlil eXtra.cz.
Zda měl jako otec bojovat více, zůstává otázkou. Jisté však je, že verze obou bývalých manželů se výrazně rozcházejí. Zatímco Partyšová mluví o dlouhých letech bez otcova zájmu, Kokta se hájí dohodou, kterou podle něj pouze respektoval. Zdroj: Aplausin.cz, eXtra.cz