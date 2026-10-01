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Noční svačiny podporují ukládání přebytečných kalorií. Nezatížené trávení může naopak výrazně usnadnit hubnutí

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Správné stravování je základ zdravého těla a spokojeného života. Pokud chcete najít balanc, měli byste vědět, v jakou denní dobu je vhodné přestat jíst.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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