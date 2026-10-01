Noční svačiny podporují ukládání přebytečných kalorií. Nezatížené trávení může naopak výrazně usnadnit hubnutí

Noční svačiny podporují ukládání přebytečných kalorií. Nezatížené trávení může naopak výrazně usnadnit hubnutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 01.10.2026 05:46
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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