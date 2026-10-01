Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Když je hlavním nepřítelem počasí: Česká příručka jak přežít, slovo válka v ní nenajdete

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jednou vypadne proud, voda a plyn, a vy budete tři dny sedět s rodinou v jedný místnosti, se šesti litrama vody, pytlem kočkolitu a Člověče, nezlob se. Dojdou vám sirky a nebudete znát nikoho, kdo má zapalovač.
Když je hlavním nepřítelem počasí: Česká příručka jak přežít, slovo válka v ní nenajdete

Když je hlavním nepřítelem počasí: Česká příručka jak přežít, slovo válka v ní nenajdete

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:11

Reklama
Další články z Securitytech
Ukrajinské údery a havárie: Ruské bombardéry Tu-95 mizí z oblohy
Ukrajinské údery a havárie: Ruské bombardéry Tu-95 mizí z oblohy
Jaderná havárie v Kyštymu 29. září 1957: Utajená katastrofa sovětského plutoniového komplexu Majak
Jaderná havárie v Kyštymu 29. září 1957: Utajená katastrofa sovětského plutoniového komplexu Majak

29. září 1957 explodovala v tajném sovětském komplexu Majak nádrž s radioaktivním odpadem. Jaderná havárie...

Mrtvá ruka: Rusko obnovilo tajný systém Perimetr pro případ jaderné války
Mrtvá ruka: Rusko obnovilo tajný systém Perimetr pro případ jaderné války

Dokumenty a satelitní snímky ukazují rozsáhlou modernizaci ruského podzemního velitelství pro jaderné síly....

Konec SSSR zabil slibný Su-47 Berkut: Černý přízrak se vznesl do vzduchu 25. září 1997
Konec SSSR zabil slibný Su-47 Berkut: Černý přízrak se vznesl do vzduchu 25. září 1997

Su-47 Berkut pocházející z doby posledního, rozhodujícího desetiletí historie SSSR, je jedním z...

Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka
Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka

HMS Agamemnon: šestá ponorka třídy Astute opustila Barrow po 13 letech výstavby.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
Securitytech
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.