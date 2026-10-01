Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava

Budík zvoní dlouho před svítáním, v díži se míchá těsto a za pár hodin musí ležet čerstvý chleba v regálech. Tahle práce vypadá ve Stockholmu skoro stejně jako v Brně nebo v Ostravě. Na výplatní pásce se ale obě země rozcházejí tak výrazně, že to leckoho zaskočí.
Sedm hodin u pece v přepočtu na koruny
Švédská kolektivní smlouva pro pekárny, kterou uzavřel svaz zaměstnavatelů Livsmedelsföretagen s odborovým svazem potravinářů Livs, stanovuje od 1. dubna 2026 dospělým pekařům ve firmách, na které se vztahuje, nejnižší hodinovou mzdu 169,92 švédské koruny. Podle kurzu ČNB z 25. září 2026 to dělá zhruba 366 Kč hrubého za každou hodinu.
Za sedmihodinovou směnu tak i nováček dostane nejméně asi 1 189 švédských korun, což je v přepočtu přibližně 2 560 Kč. Jde o hrubou částku bez jakýchkoli příplatků, tedy o nejnižší odměnu, kterou smlouva dovoluje vyplatit dospělému pekaři, který se už řemeslu nezaučuje. Pekař, který má po osmnáctých narozeninách odpracovaný aspoň rok, dostane podle smlouvy o něco vyšší hodinovou sazbu. Obě hranice platí až do konce března 2027, kdy současná smlouva vyprší.
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Švédsko spolu s dalšími severskými zeměmi patří v Evropě k výjimkám, protože zákonnou minimální mzdu vůbec nemá. Nejnižší výdělek si v jednotlivých oborech vyjednávají odbory se zaměstnavateli a výsledek zapisují do kolektivních smluv. Takové minimum pak závazně platí jen ve firmách, na které se daná smlouva vztahuje.
U pekařů jde o samostatný dodatek ke smlouvě pro celý potravinářský průmysl, kterou obě strany pravidelně obnovují. Současná dohoda zvedla nejnižší sazby ve dvou krocích a částky uvedené výše patří k tomu druhému. Stejný dokument počítá i s nižšími sazbami pro mladistvé a pro učně.
Běžná výplata je ještě vyšší
Minimum je jen dno a většina švédských pekařů bere víc. Švédský statistický úřad SCB za rok 2025 uvádí u pekařů a cukrářů medián měsíční mzdy 32 500 švédských korun v přepočtu na plný úvazek. Podle stejného kurzu ČNB to odpovídá zhruba 70 000 Kč hrubého. Medián je prostřední hodnota, takže ho na rozdíl od průměru nezkreslí několik výjimečně vysokých mezd.
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Medián hrubé mzdy českých pekařů přitom za rok 2025 podle Informačního systému o průměrném výdělku činil 33 947 Kč. Švédská statistika počítá pekaře dohromady s cukráři, zatímco česká je vede samostatně, takže jde o orientační srovnání. Švédský kolega si i tak v přepočtu na koruny odnáší zhruba dvojnásobek.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Údaj Švédsko Česko Kdo údaj zveřejňuje statistický úřad SCB Informační systém o průměrném výdělku Skupina pekaři a cukráři pekaři Medián měsíční hrubé mzdy za rok 2025 32 500 švédských korun, zhruba 70 000 Kč 33 947 Kč Noc, víkendy a kratší úvazky
Pekařské řemeslo ani ve Švédsku nepatří k profesím s pohodlnou pracovní dobou a hodně záleží na tom, pro jaký podnik člověk peče. Pekárny a cukrárny s vlastním posezením pro hosty obvykle začínají o něco později. Nejdřív vstávají ti, kdo zásobují další obchody, a ve velkých průmyslových provozech jsou podle švédského úřadu práce Arbetsförmedlingen časté noční směny i práce o víkendech.
Přečtěte si také: Rychlovarná konvice nebo hrnec na plotně: Měření ukázalo, co spolkne víc energie. Výsledek mnohé zaskočí Ve velkých pekárnách se často peče v noci a o víkendech, za což švédským pekařům náleží příplatky ke mzdě. Ilustrační foto. Zdroj: ESB Professional / Shutterstock.
Za noční hodiny, soboty, neděle a svátky přidává kolektivní smlouva ke mzdě příplatky, se kterými skutečná výplata bývá vyšší než holé minimum. Řada švédských pekařů navíc pracuje na zkrácený úvazek, takže kratší pracovní den v oboru nikoho nepřekvapí.
Z výplaty si ukousne stát
Než si začnete balit kufry, stojí za to připomenout daně. Švédové odvádějí z výdělku obecní a krajskou daň, jejíž výše se liší podle toho, kde člověk bydlí. Dva pekaři se stejnou hrubou mzdou tak mohou dostat jinou čistou výplatu jen proto, že každý žije v jiné obci. Hrubá čísla na papíře působí ohromujícím dojmem, v peněžence po zdanění ale vypadá rozdíl přece jen o něco skromněji.
Zdroje: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LoneSpridSektYrk4AN/, https://www.ispv.cz/vysledky.html, https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/vilket-yrke-passar-dig/hitta-yrken/yrkesgrupper/bagare-och-konditor/arbetsuppgifter, https://www.mi.se/forhandling-avtal/lagstaloner/, https://arbetet.se/2025/04/23/nya-livmedelsavtalet-klart-sa-hojs-lonerna/, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/statistiknyhet/kommunalskatterna-2026/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://www.livsmedelsforetagen.se/app/uploads/2025/05/livsmedelsavtalet-2025-ny.pdf