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Opomenutá metoda skladování česneku: Zesílí obsažené vitamíny, podpoří chuť a vydrží roky v leckterých podmínkách

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Česnek je pro většinu hospodyněk nezastupitelná potravina a používáme ho k dochucení mnoha pokrmů. Jak ho po sklizni udržet co nejdéle čerstvý a zabránit jeho zkažení.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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