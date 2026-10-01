Opomenutá metoda skladování česneku: Zesílí obsažené vitamíny, podpoří chuť a vydrží roky v leckterých podmínkách

Česnek je pro většinu hospodyněk nezastupitelná potravina a používáme ho k dochucení mnoha pokrmů. Jak ho po sklizni udržet co nejdéle čerstvý a zabránit jeho zkažení.
Pokud jste právě sklidili česnek na vaší zahrádce nebo jste si zásobu česneku koupili v obchodě, je dobré vědět, jaké podmínky skladování jsou pro česnek nejvhodnější. Vydrží vám tak čerstvý i půl roku a
zachová si svou vůni, kvalitu i štiplavost. A v zimním období je zvýšená konzumace česneku obzvlášť prospěšná. V období chřipek a nachlazení ho můžeme využít jako přírodní lék, který si poradí s bakteriemi, viry a v našem organismu působí jako přírodní dezinfekce. Pomáhá také snižovat krevní tlak, krevní cukr i cholesterol. Jak skladovat celé palice česneku
Aby česnek přečkal bez újmy opravdu dlouho, je zásadní, aby zůstal v celé neporušené palici. Ve chvíli,
kdy se vám česnek rozdělí na jednotlivé stroužky, jeho trvanlivost klesne asi jen na tři týdny. Pečlivě tedy česnek roztřiďte a dejte bokem všechny palice, které se zdají narušené a stroužky z nich vypadávají. Vyřaďte také ty palice, které jsou změklé. Tento česnek zpracujte přednostně.
Neporušené tvrdé česnekové palice pak umístěte do tmavého suchého prostoru s pokojovou teplotou. Ideálně kolem 20 °C.
Česnek dejte buď do síťovaných sáčků nebo proutěných košíků a ošatek, tak, aby bylo zajištěné proudění vzduchu. Pro většinu z nás se tedy jedná o tmavou spížku, kde je zajištěné větrání a nehromadí se zde vlhkost.
Jak skladovat stroužky česneku
Samostatné neloupané stroužky můžete skladovat až tři týdny v pokojové teplotě. Oloupaný česnek pak vydrží bez ztráty kytičky asi tři dny až týden v lednici.
Pokud máte hodně česneku, který není vhodný k dlouhodobému uskladnění a víte, že jej nestihnete rychle spotřebovat, pak je nejlepší česnek zamrazit. Zmrazit můžete celé palice, stroužky nebo drcený česnek. Fotografie: Freepik
Celé palice vložte do mrazícího sáčku, opatřete datem a dejte do mrazáku. Jednotlivé oloupané stroužky česneku dejte na plech vyložený pečícím papírem a dejte zmrazit. Poté je sesypte do sáčku na mražení a uložte zpět.
Drcený česnek pak můžete zamrazit v tvořítkách na led nebo česnekovou pastu rozetřít na plech a dát zamrazit. Po zmrazení pak česnekový plát nakrájejte na malé kostky a ty nasypte do mrazícího sáčku. Jak skladovat drcený česnek
Další variantou jak česnek zpracovat na delší dobu je vytvoření domácí česnekové pasty. Jednoduše v mixéru rozmixujeme oloupané stroužky česneku a přidáme k nim olej, tak aby česnek získal pastovitou konzistenci.
Můžeme dochutit i solí, olej by však měl být dostatečný konzervant, takže pastu solit nemusíme. Naplňte česnekovou směs do menších sklenic a uložte do lednice. Pasta v lednici vydrží několik týdnů a při vaření pak ušetříte čas s loupáním a drcením česneku.
Zdroj:
GardeningKnowHow
Článek
Opomenutá metoda skladování česneku: Podpoří chuť a vydrží až 6 měsíců v leckterých podmínkách pochází z webu Světkreativity.