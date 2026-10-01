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U Jindřichovic na Sokolovsku upravují silničáři oblouk rizikové zatáčky

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Krajští silničáři pracují na změně profilu nebezpečné zatáčky na silnici II/210 mezi Dolními Nivami a Jindřichovicemi na Sokolovsku, kterou odborná studie dopravní nehodovosti vyhodnotila jako rizikovou. Stavba by měla skončit v závěru října.
U Jindřichovic na Sokolovsku upravují silničáři oblouk rizikové zatáčky

U Jindřichovic na Sokolovsku upravují silničáři oblouk rizikové zatáčky

Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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