U Jindřichovic na Sokolovsku upravují silničáři oblouk rizikové zatáčky

U Jindřichovic na Sokolovsku upravují silničáři oblouk rizikové zatáčkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Jindřichovic na Sokolovsku upravují silničáři oblouk rizikové zatáčkyZdroj: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Článek byl publikován 01.10.2026 05:02
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