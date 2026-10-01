Dospělé mimino, výměna rolí i neodbytný vyznavač hlubokého hrdla. Pětice žen líčí, jaké praktiky pro ně byly přes čáru

Nabalila jsem si mimino v těle dospěláka, popisuje Věra
Začala jsem chodit s úspěšným chlapem, který šéfoval celému oddělení. Byl krizový manažer. Ale podle všeho byl v největší krizi on sám. Když jsme spolu byli asi potřetí v posteli, přivinul se po aktu ke mně a hodil na mě psí oči. Prý je v práci pořád ve stresu a je jen jediná věc, která ho dokáže uklidnit. V očekávání masáže ramen nebo hlavy jsem ho vybídla, ať si řekne a já mu ráda vyhovím. On ale přišel s tím, že by potřeboval na pět minut pevně obejmout a sát přitom moje ňadro. Došla mi řeč. Taky co na takovou prosbu říct, že? Bylo mi blbé odmítnout. Tak jsem držela a myslela na to, co musím ráno nakoupit. On při tom usnul a já věděla, že tohle dál pokračovat nebude. Asi bych tuhle praktiku čas od času přežila. Jenže jsem si ho přestala vážit jako chlapa.
První odmítnutí nestačilo, přišel se sprejem, říká Leona
Nemám nic proti orálnímu milování, ale mému bývalému příteli klasika nestačila. Chtěl ho zasouvat až do krku, což jsem hned při prvním pokusu razantně odmítla. A vysvětlila mu, že tohle můj dávivý reflex fakt nedá, tak ať se kouká zklidnit. Co na to on? Příště naklusal vybavený! S jakýmsi sprejem, který má dávivý reflex údajně potlačovat. Tentokrát už zaznělo moje jasné ne na tuhle praktiku. On se urazil, prý mi na něm nezáleží. A začal mě ghostovat. Žádná škoda, říkám si.
Vrhl se mi k nohám, po mém těle ale netoužil, vzpomíná Marcela
Večeře v nóbl restauraci, kino a pak pár skleniček v baru. Dost na to, abych mu kývla na hodinový hotel. Přece jen to bylo už třetí rande. Jenže málo na to, aby mě neodradilo jeho chování. Když jsme dorazili na pokoj, nezačal mě líbat. Se slovy, že už to nemůže vydržet, se mi vrhl k nohám. Čekala jsem leccos, ale olizování mých lodiček na podpatku fakt ne! Jakmile se začal dožadovat, abych mu stoupla na ruku podpatkem, tak jsem se na něm jen otočila a byla pryč. Čtvrté rande už nebylo, což jistě chápete.
Manžel si chtěl vyměnit role, popisuje Kateřina
Mě zaskočil můj vlastní manžel. Při milování vytáhl připínací penis a já čekala, co bude. On ho ale nepořídil kvůli mému potěšení. Začal ho nasazovat mně! Svěřil se mi, že by ho potěšilo, kdybychom to tentokrát zkusili naopak. Údajně slyšel, že dráždění prostaty je pro muže velmi vzrušující. Absolutně jsem tenhle pokus stopla. Vůbec si něco takového nedokážu představit. Je to nechutné, copak je gay? Tvrdil, že vůbec ne. Jen při našem minulém rozhovoru nabyl dojmu, že jsem otevřená experimentování. Tak chtěl vyzkoušet něco nového. No jo, ale měla na mysli erotické hračky, převleky. Ne vyměnit si role! Od té doby už s žádným takovým nápadem nepřišel. Děláme, že se to nestalo. Ale je mezi námi napětí. Nebýt to můj manžel a nemít s ním dvě malé děti, asi bych utekla. Takhle jen doufám, že šlo o nějaký zkrat.
Chtěl si užít alespoň s mými kalhotkami, ošklíbá se Petra
Vídala jsem se s fajn týpkem. Chodili jsme spolu na kick box a on mě pozval na drink. Vzrušení by se dalo krájet. Líbil se mi, ale já ještě odmítala přejít na vyšší level. Těžce to nesl, takže si vyžádal bolestné. Jestli mu můžu dát své použité kalhotky, udělá si dobře alespoň s nimi. Na mé námitky, jestli se nezbláznil, když jsem v nich byla celý den a pak i hodinu a půl cvičila, zavrtěl hlavou. Prý vůbec ne. Naopak, tak to má rád. Fuj! Představa života s takovým čunětem, co mi slídí v koši na prádlo, se mi tedy absolutně ekluje. Změnila jsem fitko a jeho číslo si blokla.
Každý má hranici jinde
Sexuální hranice a preference jsou u každého člověka jiné a neexistuje jediná správná podoba intimního života. Pokud jsou oba partneři s daným způsobem intimity dobrovolně srozuměni, přináší jim potěšení a vzájemně respektují své hranice, je to zcela v pořádku. Důležitá je především vzájemná dohoda, souhlas a respekt.
Zdroj: autorský článek
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