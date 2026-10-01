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Dospělé mimino, výměna rolí i neodbytný vyznavač hlubokého hrdla. Pětice žen líčí, jaké praktiky pro ně byly přes čáru

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Dennívýzva
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Jsou to už „velké holky“, v životě už zažily ledasco. Přesto se našli muži, kteří je dokázali v posteli překvapit. Mírně řečeno. S čím je rovnou poslaly k šípku a co v touze vyhovět partnerovi přece jen vyzkoušely?
Nespokojená žena v posteli

Nespokojená žena v posteli

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žena-in.cz

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