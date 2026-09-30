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Infarkt u žen: bolest mezi lopatkami, dušnost, nevolnost. Jak se projevuje a proč jsme ho dlouho přehlíželi

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Představa infarktu má v naší kultuře poměrně jasnou podobu: muž středního věku se chytí za hrudník a klesne k zemi. Výzkum posledních let ale ukazuje, že tento obraz je neúplný. Nemoci srdce a cév jsou hlavní příčinou úmrtí žen (Vogel et al., 2021) a ve Spojených státech stojí přibližně za každým třetím úmrtím ženy (Garcia Číst více...
infarkt u žen

infarkt u žen

Zdroj: 5minutvedy.cz
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů 5 minut vědy

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