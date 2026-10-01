Tohle bylo moc i na otrlé policisty. Řidič nadýchal téměř 4 promile a jel autem bez pneumatiky

Na nebezpečnou jízdu policii upozornil svědek, který se rozhodl auto sledovat. Dokonce se pokusil řidiče upozornit na poškozené kolo. Muž za volantem mu odpověděl, že si chybějící pneumatiky nevšiml. Přesto pokračoval v jízdě ještě dál a zastavil až ve Smiřicích.
Když k němu dorazila policejní hlídka, bylo už jasné, že problém nebude jen v poškozeném autě. Šestašedesátiletý muž obtížně komunikoval a měl problémy s chůzí. Dechová zkouška následně ukázala 3,72 a 3,78 promile alkoholu.
Pro představu, 3,78 promile je hodnota, při které už nejde o běžný přestupek za alkohol za volantem. Policisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Rizikovou jízdu zachytilo video:
Za volantem v Česku platí nulová tolerance
Česká pravidla jsou v tomto směru jednoduchá. Řidič nesmí řídit pod vlivem alkoholu a nulová tolerance se týká i velmi malého množství alkoholu. Jakmile policie při kontrole zjistí alkohol, může následovat správní řízení, pokuta, body a zákaz řízení.
Rozhodující je přitom také množství alkoholu a konkrétní okolnosti případu. Kolem hranice 1 promile se může jednání dostat do trestní roviny, pokud je řidič ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení. Nejde tedy o mechanické pravidlo, že přesně od jedné promile automaticky nastává trestný čin. Posuzuje se konkrétní stav řidiče a okolnosti případu.
U trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku může za základní skutkovou podstatu následovat až jeden rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. V praxi soudy ukládají také zákazy řízení na delší dobu. Například Nejvyšší soud v roce 2026 řešil případ řidiče odsouzeného za tento trestný čin, kterému byl uložen peněžitý trest 40 tisíc korun a zákaz řízení na 28 měsíců.
Přísnější následky mohou přijít například při dopravní nehodě, opakování činu nebo v dalších zákonem stanovených případech.
Nestačí říct, že se řidič cítil dobře
Alkohol navíc není problém pouze ve chvíli, kdy člověk sotva stojí na nohou. Zhoršuje reakce, koordinaci pohybů i schopnost správně vyhodnotit situaci. Právě poslední bod dobře ukazuje případ ze Smiřic.
Řidič totiž podle policie vnímal, že auto táhne ke středu vozovky, ale nevěnoval tomu větší pozornost. Dokonce si nevšiml, že z předního kola sjela pneumatika. To, co by střízlivý řidič pravděpodobně vyhodnotil jako okamžitý důvod k zastavení, pro něj nebylo dostatečným důvodem přerušit jízdu.
A právě v tom byl největší problém. Nešlo už jen o řidiče, který si sedl za volant po několika skleničkách. Auto jelo po silnici s poškozeným kolem, řidič kličkoval a jeho schopnost reagovat na situaci byla podle výsledku dechové zkoušky výrazně narušená.
Policie v tomto případě ocenila především svědka, který nebezpečné vozidlo nenechal bez povšimnutí a upozornil na něj. Jeho reakce mohla zabránit tomu, aby cesta Fabie skončila dopravní nehodou.
Zdroje článku: policie.gov.cz, youtube.com, dostupnyadvokat.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý