Otázky ohledně rodičů prince Harryho: Vracejí se spekulace, že jeho otcem není král Karel

Harryho návrat do Británie zase vytáhl na povrch otázku, která se kolem něj drží už řadu let. Ta se týká jeho původu.
Harryho pobyt v Británii nepřipomněl jenom jeho poněkud složitý vztah se zbytkem rodiny, ale také staré bolesti, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Král Karel III. potvrdil, že Harry zůstává neaktivním členem královské rodiny. V podobných chvílích se kolem jeho jména obvykle začne znovu mluvit i o různých spekulacích, které už mnohokrát proběhly médii.
Stará spekulace dostala nový impuls
Na sociálních sítích se dnes opět objevuje jméno Jamese Hewitta, jak popsal web Daily Star. Bývalý důstojník britské armády měl s princeznou Dianou několikaletý vztah. A lidé se poměrně rádi vrací k teorii, že by snad mohl být otcem prince Harryho, to vše hlavně kvůli zrzavým vlasům a jeho určité podobě s Harrym. Jenže podobnost na fotografiích samozřejmě ještě nic nedokládá. Je to jen dojem, ne důkaz.
Zajímavé navíc je, že zrzavé vlasy se v Dianině rodině skutečně objevovaly. Sama princezna Diana sice zrzavé vlasy neměla, její sestra Lady Sarah McCorquodale i bratr Charles Spencer ale ano. Harry ostatně v show Stephena Colberta mluvil o tom, že „zrzavý gen“ pochází ze Spencerovy strany rodiny. A nejde jen o současnou generaci, výrazně zrzavé vlasy měl například také 5. hrabě Spencer, předek prince Harryho z 19. století, kterému se dokonce přezdívalo „Red Earl“.
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Na In-Lifestyle jsme si u těchto debat všimli poměrně jednoduchého vzorce. Jakmile se Harry znovu objeví v souvislosti s rodinou nebo se řeší jeho místo v rámci monarchie, staré teorie ožijí velice rychle. Napětí v rodině trvá, usmíření je nejisté a veřejnost si pak často hledá dramatičtější vysvětlení, než jaké nabízí ověřené informace. Taková vysvětlení se navíc šíří snadněji než fakta.
Co je ověřené a co už ne
Jisté je, že James Hewitt se k celé věci v minulosti vyjádřil a otcovství odmítl. Uvedl, že neexistuje žádná možnost, že by byl Harryho otcem. Dodal také, že Dianu poznal až v době, kdy už byl Harry na světě a byl batoletem. Tento detail se v internetových debatách často ztratí, protože se do spekulací nehodí, ačkoli je pro celou věc dost zásadní.
Do you think James hewitt is Harry’s dad? pic.twitter.com/FWXzFdmTVo — The English Crusader (@andrewc44104127) August 8, 2026
Pokud by měla být otázka otcovství definitivně uzavřena, spolehlivým způsobem by byl test DNA. Veřejně ale nic takového k dispozici není a není důvod předpokládat, že by se k němu královská rodina chystala. Samotná barva vlasů, rysy v obličeji nebo údajná podobnost tedy nejsou důkazem biologického otcovství.
U tak citlivého tématu je proto namístě opatrnost. Posuzovat původ člověka podle vzhledu není příliš fér ani v běžné debatě, natož u člena rodiny, která je roky pod drobnohledem médií. V redakci považujeme za důležité držet odděleně to, co je doložené, a to, co jen dobře funguje v titulku nebo v diskusi na sociálních sítích.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Otázky ohledně rodičů prince Harryho: Vracejí se spekulace, že jeho otcem není král Karel III. byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.