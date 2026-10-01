Kašlu na drahé pekárny. Upekla jsem koláče pro celou rodinu a vyšly mě na 105 Kč

Rodinná oslava narozenin, dvě hladová vnoučata a k tomu partner, který by nejraději snědl celý tác sám. Kdo chce takovou sešlost pohostit koláči z pekárny, nechá u pultu slušnou část týdenního rozpočtu na jídlo. Vzali jsme proto tužku a papír a spočítali, kolik doopravdy stojí plech tvarohových koláčů z vlastní trouby. Výsledek překvapí hlavně ty, kdo si myslí, že se kvůli drahým surovinám péct nevyplatí.
Co se vejde do košíku na jeden plech
Počítali jsme s poctivým kynutým koláčem na plech. Těsto z hladké mouky, mléka, másla, cukru, žloutků a droždí, na něm silná vrstva tvarohu a navrch máslová drobenka. Po upečení se takový plech nakrájí zhruba na 20 až 24 kousků.
Suroviny na jeden plech kynutého koláče s tvarohem a drobenkou vycházejí podle letošních cen zhruba na 5 Kč na kousek. Ilustrační foto. Zdroj: Gu Ko / Pexels.
Ceny jsme brali z letošních údajů statistiků a z průzkumů letákových akcí. Máslo a mléko počítáme podle červencových průměrů Českého statistického úřadu, tedy 117,54 Kč za kilogram a 10,39 Kč za litr. Mouka, cukr a vejce vycházejí z lednových průměrných akčních cen v letácích: kilogram hladké mouky za 14,19 Kč, cukr za 15,58 Kč a deset vajec za 45,37 Kč. Kostka droždí stojí 10 až 15 Kč a čtvrtkilová vanička tvarohu v akci kolem 20 Kč.
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Surovina Množství Přibližná cena hladká mouka (těsto i drobenka) 600 g 8,50 Kč cukr 230 g 3,60 Kč máslo 170 g 20 Kč mléko 0,25 l 2,60 Kč vejce 4 ks 18 Kč droždí 1 kostka 12,50 Kč měkký tvaroh 500 g 40 Kč Celkem zhruba 105 Kč
Do účtu jsme nezahrnuli špetku soli ani elektřinu na půlhodinové pečení. Obojí ale výsledek posune jen nepatrně.
Pět korun za domácí kousek proti 45 až 90 Kč v pekárně
Při dvaceti kouscích vychází jeden domácí koláč zhruba na 5 Kč, a kdo krájí menší kostky, dostane se ještě níž. Pro srovnání se hodí test, ve kterém server Toprecepty.cz loni v září ochutnával koláče z pekáren v Praze a okolí. Čerstvý kus tam stál od 45 do 90 Kč. Za dvacet kousků by tak rodina zaplatila nejméně 900 Kč.
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Je ovšem fér dodat, že koláč z řemeslné pekárny bývá větší než kostka z domácího plechu. Za kupovaným kouskem je navíc ruční práce pekaře a provoz celé prodejny. I kdybyste ale dva domácí kousky počítali za jeden kupovaný, pořád platíte zlomek.
Máslo letos pečení nahrává
Hlavní důvod, proč domácí koláče vycházejí tak příznivě, najdete v mléčném regálu. Máslo za poslední rok zlevnilo zhruba o dvě pětiny. Český statistický úřad mu v červenci naměřil průměrných 117,54 Kč za kilogram. Tak nízko se jeho cena naposledy držela v roce 2010.
Rekordně levné bylo v červenci i trvanlivé polotučné mléko: tak nízkou cenu za litr statistici od začátku svých záznamů ještě nenaměřili. V srpnu sice mléko zdražilo zhruba o pětinu a máslo o pět procent, proti loňsku jsou ale obě suroviny pořád výrazně levnější. Na ceně celého plechu se to projeví necelými dvěma korunami. Mouka a cukr pak rozpočet na pečení skoro nezatíží, protože v celé kalkulaci dohromady vyjdou jen asi na dvanáct korun.
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S vejci to bylo letos proměnlivé. Podle lednového průzkumu letákových cen, který zpracovala Česká distribuční, stálo deset vajec velikosti M v akci o pětinu víc než o rok dřív. Do léta ale zlevnila i ona a v červenci byla podle statistiků meziročně o 14 procent levnější. Na plech spotřebujete tři žloutky a jedno vejce na potření, takže vejce tvoří po tvarohu a másle třetí nejdražší položku celého nákupu.
Tou nejdražší je tvaroh, který v kalkulaci spolkne skoro dvě pětiny ceny. Kolem 20 Kč za vaničku ho ale seženete jen ve slevě, s běžnou cenovkou vyjde plech dráž. Kdo chce ušetřit, může část tvarohu nahradit povidly nebo ovocem ze zahrady. Letáky se vyplatí hlídat i u másla a vajec, protože obě suroviny stojí v plechu dohromady skoro tolik jako tvaroh.
Co na účtence nenajdete
Domácí koláč stojí ještě jednu věc, kterou žádná tabulka nezachytí, a tou je čas. Kynuté těsto potřebuje zhruba hodinu v teple, pak přijde plnění a asi půlhodina v troubě. Odměnou je plech, ze kterého se nají celá rodina, a jistota, že v každém kousku je přesně tolik tvarohu a másla, kolik jste tam sami dali.
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Zdroje: https://pozitivni-zpravy.cz/clanek/maslo-je-nejlevnejsi-za-16-let-mleko-za-celou-dobu-mereni, https://www.denik.cz/ekonomika/cena-zakladnich-potravin-maslo-vejce-chleba/, https://irecept.cz/kolik-letos-stoji-velikonocni-peceni-ceny-surovin-2026/, https://cooky.cz/kynute-kolacky-s-tvarohem-ci-makem-na-plech-domaci-chut-babiccina-peceni-bez-zbytecneho-tvarovani/, https://www.kupi.cz/slevy/tvaroh, https://csu.gov.cz/rychle-informace/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-srpen-2026, https://www.toprecepty.cz/clanky/8928-velky-test-kolacu-v-praze-kde-koupite-dobre-kolacky-za-36-kc-a-kde-excelentni-kolace-za-88-kc-tyhle-podniky-vedou/