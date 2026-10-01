Ani mop, ani smeták. Tahle geniální vychytávka ze zahraničí dorazila do Česka. Uklízí sama a o 50 % rychleji

Vysavač v jedné ruce, kýbl s mopem ve druhé a mezi tím pobíhání sem a tam. Takhle vypadá úklid podlahy ve spoustě českých domácností. Ze zahraničí k nám ale dorazil pomocník, se kterým tenhle koloběh odpadá. Říká se mu podlahová myčka a slibuje, že hotovo budete mít výrazně dřív a s menší dřinou.
Dvě nádržky a jeden tah po podlaze
Podlahová myčka, jinak taky mokrosuchý vysavač, spojuje dvě práce do jediného pohybu. Uvnitř nese dvě oddělené nádržky, jednu s čistou vodou a druhou na tu použitou. Z první smáčí podlahu, rotující kartáč vodu vetře do povrchu a spolu s nametenou špínou ji hned nasaje do druhé nádržky.
U klasického mopu se špína často jen rozetře, protože se hadr namáčí pořád do jednoho kýblu. Tady použitá voda končí v uzavřené nádržce a na čerstvě umytou plochu se už nevrátí. Přístroj k tomu zvládne suché i mokré nečistoty naráz, takže rozdrolená sušenka i loužička od pití zmizí při jednom kole.
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Hlavní devízou je úspora času. Odpadá dvojí kolo úklidu. Nemusíte nejdřív celý byt vysát a pak se do něj vracet s kýblem a mopem, na hladkou podlahu stačí jeden průchod. Zahraniční recenzenti i české testy se shodují, že se čas strávený úklidem tvrdé podlahy zkrátí zhruba o polovinu, protože odpadá plnění kýblu i ždímání hadru.
Uklízí sama v tom smyslu, že vysávání i vytírání zvládne za jediné přejetí. Po bytě se sice neprohání bez vás jako robot, vedete ji před sebou jako tyčový vysavač, ale zastane práci dvou pomůcek a špinavou vodu drží zavřenou uvnitř, takže se jí ani nedotknete.
Sedne dlažbě, vinylu i laminátu
Nejlíp poslouží na hladkých tvrdých krytinách. Bez potíží zvládne keramickou dlažbu, vinyl i kvalitní laminát. Dřevo a další materiály citlivé na vlhko chtějí opatrnost, řiďte se návodem ke konkrétnímu modelu. Koberec přenechte běžnému vysavači, tam nepomůže.
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Vhodnost povrchů shrnuje tabulka:
Typ povrchu Vhodnost Poznámka Dlažba, vinyl, kvalitní laminát ideální hladký odolný povrch, kterému vlhkost neublíží Dřevo a povrchy citlivé na vodu jen opatrně vlhko jim škodí, řiďte se návodem k modelu Koberce nevhodné myčka je nezvládne, zůstaňte u vysavače
Spousta modelů si sama vyhodnotí, jak je podlaha zanesená, a podle toho přidá nebo ubere sání i vodu. S okraji a rohy u lišt si poradí líp než mop, který se do těsných míst těžko dostane. Kdo má doma malé děti nebo zvíře, ocení, že jedním tahem zmizí drobky pod židlí, chlupy i šmouhy od zaschlého bláta.
Něco navíc z toho mají i alergici. Prach a špinavá voda zůstávají zavřené v nádržkách, takže se při úklidu ani při vysypávání nevíří zpátky do vzduchu.
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Smeták s mopem přesto ještě do sklepa neodkládejte. Pořád se hodí na koberec, na smetení balkonu nebo tam, kam se objemnější hlavice nedostane, třeba do úzké spáry za dveřmi. A než pustíte myčku na rozsypanou mouku, bývá čistší nejdřív hrubě zamést.
Na koberec, balkon nebo úzké spáry se pořád hodí i klasický smeták a mop. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podlahová myčka je spíš parťák na pravidelný úklid větších hladkých ploch. Všude tam, kde jste dřív střídali vysavač a mop, teď vystačíte s jediným strojem. V bytě s pár metry dlažby v kuchyni ale svůj čas nastřádá pomaleji.
Po úklidu ji čeká krátká očista
Jeden háček tady ale je. Nádržku s odpadní vodou musíte po použití vyprázdnit a vypláchnout. Pokud to odbudete, drží se v mokrém kartáči i v nádržce zbytky nečistot a domácnost je za pár dní pozná podle zatuchlého pachu.
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Novější kousky mají samočisticí režim, ve kterém si kartáč přímo ve stanici propláchnou a někdy i vysuší. I s ním se ale občas vyplatí nádržku, filtr a kartáč vyndat a pročistit ručně pod tekoucí vodou. Pár minut u dřezu k tomu prostě patří.
Než si nějakou pořídíte
Jednotlivé modely se liší víc, než byste čekali, takže před nákupem stojí za zvážení hned několik věcí. Projděte si:
kapacitu obou nádržek, tedy jak velkou plochu zvládnete bez doplňování; sací výkon a počet stupňů dávkování vody; samočištění a sušení kartáče přímo ve stanici; hlučnost a hmotnost pro pohodlnou práci; dostupnost náhradních kartáčů a filtrů, které se opotřebují. Přečtěte si také: Češi přišli na geniální způsob, jak se zbavit prachu na žaluziích. Stačí 1 kapka obyčejné věci z koupelny
Počítejte s tím, že baterie vydrží řádově desítky minut a dobití zabere tři až čtyři hodiny. Do většího bytu se hodí objemnější nádrž na vodu, ať úklid nemusíte v půlce přerušovat. K nám tyhle přístroje dorazily hlavně od zahraničních značek jako Kärcher, Dyson, Tineco nebo Rowenta a nabídka rok od roku roste.
Zdroje: https://www.co-vybrat.cz/test-podlahovych-mycek/, https://www.testado.cz/nejlepsi-podlahova-mycka/, https://www.tomsguide.com/home/mop-vs-wet-dry-vacuum-which-is-better, https://vacuummop.dreametech.com/blogs/blog/are-wet-dry-vacuums-worth-it, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/podlahove-mycky-1/