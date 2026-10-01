Ani baleríny, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který nebolí a opticky prodlouží nohy

Ráno je na chodnících mokro, v balerínách začíná být chladno a tenisky se ke kabátu nehodí vždycky. Módní rubriky letošního podzimu přitom opakovaně ukazují na jednu botu, kterou má skoro každá žena v botníku. Rozhodují ale detaily.
Kolik žen po šedesátce ji skutečně nosí, nikdo nespočítal. Stylistky i prodejci obuvi se však letos shodují na kotníkových botách, které spojují tři věci: široký nízký podpatek, protáhlou špičku a teplou barvu.
Špička, která nohu protáhne
Tvar přední části boty dělá víc, než by se zdálo. Užší bota zakončená do špičky vede pohled dál dopředu, a tak noha působí delší a štíhlejší.
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Na tenhle efekt nepotřebujete jehlový podpatek. Špičatý tvar funguje i u bot s nízkým podpatkem, ve kterých v klidu zvládnete nákup i procházku parkem.
Foto: Shutterstock.com Podpatek jako pevný sloupek
Tenký podpatek vyměňte za širší, plný nebo sloupkový. Váha se na něm rozloží rovnoměrněji, noha stojí jistěji a večer není tolik unavená.
Aby bota opravdu netlačila, musí hlavně dobře sedět. Vyzkoušejte ji v obchodě na obou nohách a projděte se v ní. Pokud vás chodidla bolí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
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Černé kotníkové boty jsou klasika, letos na podzim se ale do výloh vracejí teplé hnědé tóny. Jde třeba o koňak, karamel nebo kaštan. Stylistky k nim přidávají také vínovou.
Hnědá se kombinuje skoro stejně snadno jako černá, jen působí měkčeji. Hodí se k rovným kalhotám, šedému kabátu i vlněné sukni.
Foto: Freepik.com Punčocháče v barvě bot
Kotníková bota umí nohu opticky přeseknout, když mezi ní a lemem sukně vykukuje kus nohy v jiném odstínu. Pomůže jednoduchý trik. Zvolte punčocháče nebo kalhoty ve stejné barvě, jakou má bota.
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Oko pak vidí jednu plynulou linii od sukně až k podrážce a noha vypadá delší. K hnědým botám se tak hodí hnědé neprůhledné punčocháče, k vínovým tmavě vínové.
Semiš potřebuje ochranu
Letošní kotníkové boty se často vyrábějí ze semiše, který je měkký a na pohled hřejivý. Vlhko a bláto mu ale rychle ublíží.
Než v nových botách poprvé vyrazíte ven, naimpregnujte je, a to raději dvakrát. Vydrží pak hezké i po několika deštivých týdnech.
Přečtěte si také: Ženy po 60 už nikdy nenoste tyto 3 barvy. Kosmetička prozradila, že zvýrazní každou vrásku Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/846913/cerna-klasika-ustupuje-tyto-kotnikove-boty-ovladnou-letosni-podzimni-ulice.html, https://www.tiscali.cz/tyhle-boty-ovladnou-podzim-2026-stylistka-radi-po-kterych-sahnout-hned-752606, https://www.arno.cz/clanek/jak-nosit-boty-na-podpatku-bezbolestne, https://www.oknovinky.cz/boty-k-sukni-na-podzim/, https://www.kafe.cz/celebrity/simona-krainova-padesatnice-nohy/, https://www.lifee.cz/nejlepsi-boty-na-podzim-2026-odhaleny-z-techto-sesti-typu-si-vybere-kazda-437ef, https://ccc.eu/cz/cs/c/damske/boty/kotnikove-boty/na-podpatku, https://www.horydoly.cz/turiste/jak-nosit-kotnikove-boty.html