Zanícené nosní dutiny lze zklidnit také domácí péčí. Úlevu mohou přinést léčivé byliny a příjemně teplé obklady

Sinusitida je infekce dutin, která způsobuje nepříjemné příznaky, jež mohou zkomplikovat váš každodenní život. Léčit ji můžete léky i domácími prostředky.
Sinusitida neboli zánět vedlejších dutin nosních nastává ve chvíli, kdy se vaše nosní dutiny infikují, otečou a zanítí. Obvykle je způsobena virem a často
trvá i poté, co ostatní symptomy horních cest dýchacích odezní. V některých případech mohou bakterie, vzácně houby, způsobit infekci dutin nahromaděním tekutin. Můžete pociťovat tlak v obličeji, bolesti hlavy a další příznaky. Léčba závisí na příčině problému, říká doktorka Nicole Leigh Aaronson. Jaké jsou příznaky infekce dutin?
Příznaky sinusitidy mohou být podobné známkám nachlazení. Můžete pociťovat především:
bolest nebo tlak v obličeji, infikovaný výtok z nosu, ucpaný nos.
Příznaky akutní infekce trvají nejméně 10 dní bez zlepšení nebo se zhorší do 10 dnů poté, co se zdálo, že se zlepšily. Plán léčby může poskytnout
praktický lékař nebo ušní, nosní a krční specialista. Vaše dutiny nad a pod očima a za nosem mohou způsobit bolest obličeje. Tvář může být také citlivá na dotek. Přepadnout vás může i rýma a kapání z nosu.
Trvalý tlak a otoky ve vašich dutinách vám mohou způsobit bolest hlavy, jež se může zhoršit, jakmile si večer lehnete do postele nebo při změně tlaku či polohy hlavy.
Stejně tak můžete očekávat bolest v krku a dráždivý kašel doprovázený chraplavým hlasem. V některých případech se může objevit i horečka a zápach z úst v důsledku produkce hlenu. Fotografie: Freepik Jak léčit infekci dutin?
Léčba infekce dutin se může lišit v závislosti na závažnosti a délce trvání. Řešit se může pomocí volně prodejných léků a nosních sprejů. Můžete také praktikovat výplachy nosních dírek, což může pomoci i u jiných typů infekcí dutin.
Ulevit od příznaků sinusitidy mohou i bylinky. Další z možností je také užívání předepsaných antibiotik. Ta přicházejí na pomoc především v případě akutní sinusitidy způsobené bakteriální infekcí, již nebylo možné řešit jinou léčbou. Další prostředky pro zmírnění příznaků
Možná budete moci najít úlevu i s pomocí domácích prostředků, které zahrnují:
dostatečnou hydrataci, pití horkých tekutin, jako je čaj a vývar, inhalaci vlhkého vzduchu ve sprše nebo prostřednictvím zvlhčovače, spánek ve vzpřímené poloze se zvednutou hlavou, teplé obklady.
Zdroj:
Healthline
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Léčba zánětu nosní dutiny z domova: K úlevě pomohou bylinky i teplé obklady zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.