Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hovězí na česneku, které se rozpadá pod lžící. Kližka a pořádná dávka česneku udělají své

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hovězí na česneku může mít výraznou šťávu i bez mouky. Stačí kližka, hodně cibule, mrkev, celá palička česneku a dostatek času. V tlakovém hrnci změkne maso tak, že ho bez problémů rozdělíte lžící.
Hovězí na česneku, které se rozpadá pod lžící. Kližka a pořádná dávka česneku udělají své

Hovězí na česneku, které se rozpadá pod lžící. Kližka a pořádná dávka česneku udělají své

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:43

Reklama
Další články z Žádný Špeky
Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů
Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů
Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů
Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů

Za potraviny vydá průměrný Čech přes 40 tisíc korun ročně. Přesto desítky kilogramů jídla z domácností...

Čelovka se nehodí vždycky. Stará dobrá US fajfka má jeden trik, který ocení každý tramp
Čelovka se nehodí vždycky. Stará dobrá US fajfka má jeden trik, který ocení každý tramp

Čelovka je praktická, jenže s kloboukem si zrovna nerozumí. Malá US fajfka se připne na kapsu, opasek nebo...

Dříve jsme leželi ve vaně, dnes stojíme pod sprchou. Co je pro tělo skutečně lepší?
Dříve jsme leželi ve vaně, dnes stojíme pod sprchou. Co je pro tělo skutečně lepší?

Vana bývala symbolem večerní hygieny, dnes většina lidí spěchá pod sprchu. Ta je rychlá a praktická, jenže...

Holandský řízek jako z nejlepší restaurace. Uvnitř šťavnatý, na povrchu krásně křupavý
Holandský řízek jako z nejlepší restaurace. Uvnitř šťavnatý, na povrchu krásně křupavý

Holandský řízek patří k jídlům, která většina Čechů dobře zná. Když se správně připraví, je uvnitř...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

Všechny články tohoto autora →
Žádný Špeky
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.