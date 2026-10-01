Slavie má problém: český reprezentant Kačor zamířil z bitvy o postup rovnou do nemocnice

Devadesátá minuta v Ústí nad Labem měla patřit euforii. Česká jedenadvacítka vedla 1:0, baráž o EURO 2027 byla na dosah a Kačor se řítil sám na bulharskou branku. Místo pojistky skóre přišel tvrdý zákrok zezadu. Todor Pavlov srazil slávistického záložníka k zemi, rozhodčí vytáhl červenou kartu a Kačor zůstal ležet s bolestí v rameni. Ze stadionu odjel rovnou do nemocnice. Trenér Michal Bílek po zápase v rozhovoru pro ČT sport řekl jediné: „Nevypadá to dobře.“
Co se přesně stalo v 89. minutě
Kačor dostal pas od Tadeáše Vachouška a unikl bulharské obraně. Pavlov neměl jinou možnost než taktický faul, trefil ho zezadu do nohou. Expert David Kobylík to v přenosu ČT sport označil za vědomé zastavení gólové šance. Červená karta, konec zápasu pro Pavlova. A konec zápasu i pro Kačora, který utkání nedohrál.
První informace z prostředí reprezentace směřovaly k vyhozenému rameni. Definitivní diagnóza ale k večeru 30. září zveřejněna nebyla. Spoluhráč Lukáš Mašek po zápase prozradil, že celý tým za Kačorem jede přímo ze stadionu.
Říjnový maraton Slavie bez ofenzivního žolíka
Načasování je pro Slavii nejhorší možné. Už 9. října startuje série šesti zápasů v devatenácti dnech:
- 9. 10. Zlín (MOL Cup)
- 13. 10. Sabah (Liga mistrů)
- 17. 10. Hradec Králové (liga)
- 20. 10. Fenerbahçe (Liga mistrů)
- 24. 10. Mladá Boleslav (liga)
- 31. 10. Jablonec (liga)
Kačor není pevným členem základní sestavy, na oficiálním profilu Slavie má šest ligových startů, 121 minut a nulový gólový zápis. První start v základu si odbyl teprve 13. září v Teplicích, kde nahradil zraněného Michala Sadílka. Slavia má v ofenzivě a záloze Provoda, Ayaosiho, Sadílka, Nowaka, Šturma, Chytila, Chorého či Schranze. Krátkodobě tedy kádr výpadek ustojí.
Jenže právě v nejhustším bloku sezony jde o ztrátu přesně toho typu hráče, kterého klub popisuje jako „mladého ofenzivního univerzála“, rychlého žolíka z lavičky, schopného změnit rytmus v závěru zápasu. Přesně to Kačor předvedl proti Bulharsku, než ho zastavil Pavlov.
Ohrožená baráž o EURO U21
Dopad nesměřuje jen do Edenu. Los baráže o EURO U21 2027 je naplánovaný na 9. října, dvojzápasy play-off pak na 9. až 17. listopadu. Bílek po zápase Kačora chválil: „Pohybově byl vynikající, hrál přesně tak, jak jsme potřebovali.“ Právě takového hráče by potřeboval i v baráži.
Pokud by se potvrdila luxace ramene, obecné zdravotnické zdroje, například britská NHS, uvádějí šest až dvanáct týdnů rekonvalescence, u sportovců někdy až šestnáct. V takovém scénáři by Kačor nestihl nejen celý říjen, ale ani listopadovou baráž. A při nejdelší variantě by se vrátil až kolem Vánoc.
Co bude dál
Letní přestupové okno se zavřelo 8. září, zimní se podle FIFA otevírá až 16. ledna. Na říjnový a listopadový výpadek tedy Slavia novou posilou reagovat nemůže. Zbývá čekat na výsledky vyšetření a doufat, že první informace z nemocnice byly horší než realita.
Jedno je jisté už teď: Kačor v Ústí ukázal, proč ho Bílek stavěl a proč ho Slavia v létě přivedla. Otázka zní, kdy to bude moct ukázat znovu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl