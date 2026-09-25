Posilování imunity na podzim: Co opravdu funguje

Podzimní období pravidelně přináší nárůst respiračních onemocnění, chřipek a nachlazení. Lidé v panice utrácejí tisíce korun za syntetické multivitaminy a doplňky stravy. A to jen proto, že slibují okamžité nakopnutí imunity. Imunitní systém je ale složitý komplex buněk a orgánů, který nelze spustit“ ze dne na den spolknutím jedné pilulky. Skutečná podpora obranyschopnosti vyžaduje systémový přístup.
Vitamin C, D3 a zinek: První linie obrany
Pokud má smysl na podzim investovat do doplňků stravy, jsou to především vitamin D3, vitamin C a zinek. Většina české populace trpí od října do jara nedostatkem vitaminu D ze slunce, což oslabuje reakci T-lymfocytů. Zároveň je potřeba doplňovat zinek a vitamin C. Působí jako silný antioxidant a zinek podporuje tkáňovou regeneraci sliznic. Klíčová je i jejich správná vstřebatelnost. U vitaminu C volte lipozomální formu, u zinku chelátové vazby.
Střeva jako centrum obranyschopnosti
Přibližně 70 % buněk imunitního systému sídlí ve střevní sliznici. Pokud je střevní mikrobiom narušený přemírou průmyslově zpracovaných potravin, rafinovaného cukru nebo užíváním antibiotik, tělo je vůči infekcím výrazně zranitelnější. Podzimní jídelníček založený na kvašené zelenině (kysané zelí, kimchi), zakysaných mléčných výrobcích a dostatku vlákniny představuje nejlepší přírodní imunostimulant.
Otužování a práce s tělesnou teplotou
Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí a postupné otužování učí cévní systém pružně reagovat na teplotní výkyvy. Začít můžete krátkou studenou sprchou na závěr ranního mytí nebo vědomým nepřetápěním obytných místností (ideální teplota pro spánek je 18–19 °C). Přetopený a suchý vzduch v místnostech totiž vysušuje nosní sliznici, která pak nedokáže zachytávat kapénkové infekce.
Foto: Pixabay Spánek a stres: Neopomíjené pilíře obranyschopnosti
Zatímco o vitamínech a otužování se mluví často, dva základní faktory se stále bere na lehkou váhu. A těmi je kvalita spánku a míra chronického stresu. Během hlubokých fází spánku tělo produkuje cytokiny. Což jsou signální proteiny, které koordinují imunitní odpověď proti infekcím. Chronický nedostatek spánku snižuje jejich tvorbu a oslabuje schopnost organismu reagovat na patogeny. Podobně dlouhodobý stres zvyšuje hladinu kortizolu. Ten má za úkol potlačovat funkci imunitních buněk.
Podzimní rutina by proto měla zahrnovat nejen doplňky stravy, ale i hygienu spánku a techniky zvládání stresu. Jako je procházka v přírodě, dechová cvičení nebo omezení displejů. Právě kombinace výživy, pohybu, otužování, spánku a duševní pohody vytváří odolný imunitní systém.
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Zdroje: https://unizdrav.cz/jak-posilit-imunitu-deti-jeste-pred-podzimem-co-opravdu-funguje-podle-odborniku, https://www.lyofio.cz/blog/jak-posilit-imunitu/, https://www.puravia.cz/pro-zdravi/8-zpusobu-jak-na-podzim-posilit-imunitu/, https://www.lekia.cz/poradna/jak-posilit-imunitu-pri-prechodu-z-leta-do-podzimu?srsltid=AU7gw4VnKifuMDEArHaLt-DwAsfQPb-b4TeL5AcKhHMgAJNJvpdjC0Qa, https://www.mojelekarna.cz/magazin/2021/listopad-prosinec/jak-posilit-imunitu-prave-ted, https://celltheraclinic.cz/utok-na-podzimni-nachlazeni-jak-posilit-imunitu-pomoci-vitaminu-a-zdraveho-zivotniho-stylu/ Foto: Pixabay
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Posilování imunity na podzim: Co opravdu funguje
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