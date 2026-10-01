Ani mikina, ani kabát. Ženy po 60 teď nosí 1 kousek, který zahřeje a zeštíhlí postavu

Ráno je u pusy pára, v poledne hřeje slunce a odpoledne se zase zvedne vítr. Na zimník je ještě brzy, jenže v samotném svetru člověk na zastávce rychle prochladne. Přesně pro tyhle dny existuje kousek, který módní magazíny doporučují znovu a znovu. Hřeje tam, kde je potřeba, a postavě přitom lichotí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Dlouhá vesta bez rukávů
Řeč je o prodloužené vestě. Kryje záda, bříško i boky, takže tělo drží v teple. Ruce přitom zůstávají volné. Oblékne se během vteřiny a hodí se na nákup, na procházku se psem i na návštěvu.
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Když vestu necháte rozepnutou, její přední okraje vedou od ramen dolů jako dvě rovné čáry. Oko po nich sklouzne shora dolů a celá silueta pak působí vyšší a štíhlejší.
Oproti dlouhému svetru má vesta velkou výhodu. Na pažích nepřidává další vrstvu, a proto celý outfit vypadá lehčeji. Měkký dlouhý kardigan bez pevného tvaru naopak často visí rovně jako obdélník a postavu spíš rozšíří.
Péřová, nebo pletená?
Do sychravého počasí se hodí prošívaná vesta. Modely z pravého peří stojí víc, ale hřejí nejlépe. Vatované jsou levnější a na běžné podzimní dny bohatě stačí.
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Plnějším postavám sluší tenčí péřovky v delším střihu, které se směrem dolů lehce rozšiřují nebo mají pásek v pase. Objemné naducané modely až ke kolenům nechte raději štíhlým ženám. Do divadla nebo na rodinnou oslavu se hodí lehčí vesta z příze.
Foto: Freepik.com Jak dlouhá má být
Tady platí jednoduché pravidlo, že čím menší postava, tím kratší vesta. Model do půli lýtek sluší vysokým ženám, zatímco drobnější ženu by opticky pohltil. Kdo má širší boky, udělá dobře, když vesta skončí zhruba kousek pod zadkem.
S čím ji kombinovat
Pod vestu zvolte třeba tenký rolák, jemný svetřík nebo halenku s dlouhým rukávem. Postavu ještě víc protáhne, když sladíte barvy tón v tónu. Vyzkoušejte šedou s antracitovou, karamelovou s béžovou nebo tmavě modrou s modrošedou.
Přečtěte si také: Otevřete dnes šatník a podívejte se na cedulky starých kabátů. Pokud najdete 1 značku, máte doma poklad Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/prodlouzena-vesta-elegance-galerie-modni-tipy-vyklenute-bricho-siroke-boky/, https://www.iglanc.cz/inspirace/kardigan-opticke-zestihleni-jak-ubrat-kila-galerie/, https://www.vlasta.cz/krasa/pod-zadek-a-jeste-niz-zkuste-kryci-manevry-s-delsi-vestou-20250525.html, https://www.vlasta.cz/krasa/je-nejvyssi-cas-prevleknout-vestu-nemyslite-20250525.html, https://zakeri.cz/jak-nosit-dlouhou-vestu-pro-ruzne-typy-postav/