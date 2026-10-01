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Ani mikina, ani kabát. Ženy po 60 teď nosí 1 kousek, který zahřeje a zeštíhlí postavu

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Ráno je u pusy pára, v poledne hřeje slunce a odpoledne se zase zvedne vítr. Na zimník je ještě brzy, jenže v samotném svetru člověk na zastávce rychle prochladne. Přesně pro tyhle dny existuje kousek, který módní magazíny doporučují znovu a znovu. Hřeje tam, kde je potřeba, a postavě přitom lichotí.
Ani mikina, ani kabát. Ženy po 60 teď nosí 1 kousek, který zahřeje a zeštíhlí postavu

Ani mikina, ani kabát. Ženy po 60 teď nosí 1 kousek, který zahřeje a zeštíhlí postavu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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