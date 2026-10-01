Ani müsli, ani chleba. Češi po 60 objevili snídani z Turecka, po které vydrží sytí až do oběda

Kolem desáté dopoledne se mnohým ozve žaludek, přestože ráno poctivě posnídali. Na vině bývá talíř, na kterém převládlo pečivo nebo sladké vločky. Turecká kuchyně na to má vlastní odpověď, která na první pohled vypadá spíš jako slavnostní předkrm.
Jmenuje se çılbır a u nás se jí říká prostě turecká vejce. Turecké rodiny ji připravují po generace, autoři receptů na sociálních sítích a podniky s víkendovými snídaněmi si jí ale všimli teprve nedávno. Lidé po šedesátce na ní ocení hlavně to, co dělá s dopoledním hladem.
Co ukázal pokus s vejci a pečivem
V roce 2005 popsala studie v odborném časopise Journal of the American College of Nutrition jednoduchý pokus. Třicet žen s nadváhou dostalo ve dvou různých dnech snídani se stejnou energetickou hodnotou i hmotností. Jednou to byla vejce, podruhé pečivo typu bagel. Oběd následoval tři a půl hodiny po snídani.
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Po vejcích se ženy cítily sytější a k obědu si naložily výrazně méně jídla. Nižší příjem energie jim vydržel po celý zbytek dne a měřitelný byl ještě následující den. Pokus sice neprobíhal na seniorech, ale podobný efekt popisují i další výzkumy, které porovnávaly vaječnou snídani s cereáliemi.
Proč na bílkovinách po šedesátce záleží
S přibývajícím věkem svaly pomalu slábnou a ubývají. Lékaři tomu říkají sarkopenie a starší člověk ji pozná třeba podle toho, že mu slábne stisk rukou a zpomaluje se mu chůze. Zpomalit ji pomáhá pravidelný pohyb spolu s dostatkem bílkovin.
Senioři jedí obvykle menší porce a bílkovin tak přijmou méně, přestože jejich tělo jich potřebuje spíš víc než v mládí. Odborníci na klinickou výživu proto radí rozložit bílkoviny do několika jídel během dne. Snídaně je ideální příležitost. Jedno větší vejce obsahuje zhruba 6 gramů bílkovin a hustý jogurt pod ním přidá další.
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Kdo má nemocné ledviny nebo drží dietu, kterou mu předepsal lékař, měl by vyšší příjem bílkovin nejdřív probrat se svým lékařem.
Co přesně leží na talíři
Na dně talíře je vrstva hustého jogurtu s česnekem. Na ni přijdou ztracená vejce, tedy vejce uvařená bez skořápky v horké vodě, a všechno završí lžíce horkého másla obarveného paprikou nebo chilli. Podle tradice si podobné jídlo dopřávali už osmanští sultáni v 15. století.
Turci si çılbır dávají hlavně ráno, na stole se ale objevuje i mezi mezze, tedy malými předkrmy servírovanými před hlavním chodem. Kdo zná vejce hlavně z vaječné pomazánky nebo z obloženého chlebíčku, tomu může spojení s česnekovým jogurtem zprvu připadat zvláštní. Obvykle ho to přejde po prvním soustu.
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Jogurt vyndejte z lednice o něco dřív, aby nebyl ledový, a smíchejte ho s utřeným česnekem a špetkou soli. V Turecku se sahá po hustém tučném jogurtu süzme, v českém obchodě ho zastoupí plnotučný řecký jogurt.
Na ztracená vejce berte co nejčerstvější kusy. Čerstvý bílek je hustý a žloutek pěkně obalí, starší je vodnatý a ve vodě se rozteče do cárů.
Vodu s trochou octa zahřejte těsně pod bod varu. Zamícháním v ní roztočte mírný vír. Vejce do něj opatrně vpusťte. Po několika minutách ho vylovte děrovanou lžící. Přečtěte si také: Ani hladká, ani polohrubá. Babičky pekly buchty z 1 mouky, díky které byly nadýchané celý týden
Vejce vytažená přímo z lednice potřebují ve vodě o chvilku déle. Senioři patří ke skupinám, kterým salmonelóza z nedostatečně tepelně upravených vajec hrozí víc, proto je pro ně bezpečnější nechat vejce ve vodě, dokud žloutek neztuhne.
Během vaření vajec nechte v malém rendlíku na slabém plameni rozehřát máslo a teprve potom do něj vsypte papriku. Stačí ji krátce prohřát, připálená by zhořkla. V Turecku na to mají lehce pálivou aleppskou papriku, doma poslouží sladká mletá paprika zostřená troškou chilli.
Chleba jen jako pomocník
Turecká vejce se tradičně podávají s pečivem, krajíc tu ale slouží hlavně k vytírání talíře. Stačí jeden menší, třeba celozrnného chleba, a jogurt s paprikovým máslem se jím posbírá do posledního zbytku.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pokladní v supermarketu za celý měsíc i s příplatky za svátky? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Krajíc celozrnného chleba poslouží hlavně k tomu, aby na talíři nezůstal žádný jogurt s paprikovým máslem. Ilustrační foto.
Existuje i verze bez vajec. Na česnekový jogurt se místo nich nasype hrst uvařené cizrny a máslo s paprikou ji přelije úplně stejně.
Zdroje: https://europepmc.org/article/MED/16373948, https://svet-potravin.cz/vejce-ke-snidani-skvele-zasyti-pomahaji-s-vahou-a-po-treninku-funguji-jako-maly-restart/, https://www.postgradualninefrologie.cz/cislo-xiii-1/prijem-bilkovin-a-cviceni-pro-optimalni-funkci-svalu-s-ohledem-na-vek-doporuceni/, https://bezpecnostpotravin.cz/konzumace-vajec-z-hlediska-rizika-vzniku-alimentarnich-onemocneni/, https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/what-you-need-know-about-egg-safety, https://ceskeduchody.cz/zdravi/jak-udrzet-svaly-po-sedesatce, https://www.kompava.cz/jake-mnozstvi-a-jaky-druh-bilkovin-potrebuji-starsi-lide-tady-je-odpoved, https://fresh.iprima.cz/magazin/milujete-snidane-vyzkousejte-turecka-vejce-cilbir-s-jogurtem-197618, https://www.toprecepty.cz/clanky/4592-snidane-na-turecky-zpusob-posirovana-vejce-cilbir-na-perince-z-jogurtu-a-s-jednoduchou-chilli-omackou-chutnaji-fantasticky/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/turecka-vejce-snidane-plna-bilkovin-ktera-je-hitem-socialnich-siti-zvladnete-ji-za-par-minut, https://magazin.recepty.cz/clanky/turecka-vejce-popularni-snidane-ktera-vas-ohromi-jednoduchosti-i-neobvyklou-kombinaci-surovin-2713.html