Velký kvíz o českých pohádkách: Je čas vzpomenout si, co měly hlavní postavy za úkol pomocí 10 otázek

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo vyrostli na českých pohádkách. Zavzpomínejte, jaké úkoly museli hrdinové splnit, než získali princeznu nebo zachránili království.
České a československé pohádky jsou plné hrdinů, kteří se rozhodně nenudili. Nestačilo jen najít princeznu, zamilovat se nebo dojít šťastně až do královského zámku. Často bylo potřeba nejdříve splnit pořádně těžký úkol, překonat nebezpečnou překážku nebo dokázat, že si hrdina svou odměnu opravdu zaslouží. Někdy šlo o záchranu milované princezny, jindy o zdánlivě nemožnou cestu za kouzelným předmětem. Na tyto okamžiky jsme se na In-Lifestyle zaměřili v našem kvízu.
Zdánlivě nesplnitelné úkoly
Vzpomenete si třeba na prince Velena z pohádky Princ a Večernice? Když Mrakomor unese Večernici, Velen se musí vydat až k jeho hradu. A nečeká ho rozhodně jednoduchá cesta. Kromě nejrůznějších nástrah musí také splnit Mrakomorovu podmínku: poznat Večernici mezi několika stejnými dívkami. Pomůže mu přitom měsíční paprsek.
Podobně náročnou zkoušku má před sebou i Princ Bajaja. Mladík se po odchodu do světa dostane do služby na královský zámek a postupně se sblíží s princeznou Slavěnou. Když se objeví tříhlavý drak jako další uchazeč o princezninu ruku, Bajaja se jako jediný odváží do boje. Jeho hlavním úkolem je tedy postavit se drakovi a porazit ho.
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A podobných úkolů najdeme v českých pohádkách celou řadu. Jiřík ze Zlatovlásky musí přivést zlatovlasou pannu a cestou splnit další náročné úkoly, například najít ztracené perly, vylovit prsten z rybníka a získat živou a mrtvou vodu. Maruška z Dvanácti měsíčků zase dostává zdánlivě nesplnitelné úkoly v podobě hledání fialek, jahod a jablek uprostřed zimy. A Martin Kabát z Hrátek s čertem se dokonce musí vydat do pekla, aby vysvobodil princeznu Dišperandu a Káču.
Tentokrát tak nebude stačit poznat jméno princezny nebo uhodnout hlavního hrdinu. V našem kvízu, se ukáže, zda si pamatujete, jaké úkoly museli hlavní hrdinové splnit.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Velký kvíz o českých pohádkách: Je čas vzpomenout si, co měly hlavní postavy za úkol pomocí 10 otázek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.