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Jak může šedý zákal souviset s rozvojem demence

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Ranní káva nad novinami, odpolední luštění křížovek nebo víkendová cesta za vnoučaty. Drobné radosti běžných dnů považujeme za samozřejmost – dokud nás o ně nezačne obírat slábnoucí zrak.
Jak může šedý zákal souviset s rozvojem demence

Jak může šedý zákal souviset s rozvojem demence

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/senior-oko-detail-small-3.jpeg
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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