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Káva, nebo čaj? Co ti každý z nich skutečně dává – a proč nemusíš vybírat vítěze

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Kávový tábor tvrdí, že bez espressa ráno neexistuje civilizace. Čajový odpovídá konvičkou, klidem a lehce nadřazeným výrazem. Ve skutečnosti ale nemusíme pořádat nápojovou občanskou válku, protože káva i čaj mají vlastní výhody, kofein i několik drobných nevýhod.
Káva, nebo čaj? Co ti každý z nich skutečně dává – a proč nemusíš vybírat vítěze

Káva, nebo čaj? Co ti každý z nich skutečně dává – a proč nemusíš vybírat vítěze

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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