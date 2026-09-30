Káva, nebo čaj? Co ti každý z nich skutečně dává – a proč nemusíš vybírat vítěze

Káva vyhrává v disciplíně „rychle mě probuď“
Běžný šálek kávy zpravidla obsahuje více kofeinu než podobné množství černého nebo zeleného čaje, přestože skutečné množství závisí na druhu zrn, čaje, přípravě i velikosti porce.
Právě proto bývá káva výraznější ranní start. Kofein tlumí působení adenosinu, který se podílí na pocitu ospalosti, a může krátkodobě zvýšit bdělost a pozornost.
To je praktické ve chvíli, kdy potřebuješ fungovat. Stejná vlastnost je podstatně méně praktická večer, kdy bys naopak velmi ráda přestala.
Čaj má obvykle méně kofeinu, ale rozhodně není automaticky bez něj
Černý i zelený čaj obsahují kofein, jen ho běžná porce obvykle dodá méně než káva. To může vyhovovat lidem, kteří chtějí mírnější povzbuzení nebo jsou na kofein citlivější.
Pravý čaj navíc obsahuje L-theanin, aminokyselinu, která se zkoumá zejména v kombinaci s kofeinem ve vztahu k pozornosti a bdělosti. Odtud částečně pochází pověst čaje jako klidnějšího způsobu povzbuzení.
Není to sedativum v hrnku a každý člověk může reagovat trochu jinak. Jen dostáváš jinou kombinaci látek a často i menší dávku samotného kofeinu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Oba nápoje nabízejí víc než jen stimulant
Káva i čaj obsahují řadu polyfenolů a dalších rostlinných látek. Dlouhodobé populační studie spojují pravidelnou konzumaci těchto nápojů s různými zdravotními výsledky, například v oblasti kardiovaskulárního nebo metabolického zdraví.
Taková data ale není dobré překládat do titulku „tři kávy denně ti prodlouží život“. Lidé, kteří pravidelně pijí určitý nápoj, se mohou lišit i v řadě dalších věcí a observační výzkum automaticky neprokazuje jednoduchou příčinu.
Pro běžný život je praktičtější závěr mnohem méně dramatický: neslazená káva i čaj se mohou bez problémů vejít do pestrého jídelníčku.
Žaludek si může vybrat vlastního vítěze
Někomu káva nalačno vůbec nevadí, jinému zhoršuje pálení žáhy nebo žaludeční nepohodu. Silný černý či zelený čaj zase může u citlivějších lidí vyvolat nevolnost, zejména nalačno.
Tady nepomůže univerzální žebříček. Pokud ti konkrétní nápoj pravidelně nedělá dobře, tělo je pro tuhle otázku pravděpodobně užitečnější recenzent než internet.
Stejně jako u většiny jídel a nápojů nemusí existovat jedna nejlepší odpověď pro všechny.
U čaje stojí za zmínku železo
Čajové polyfenoly mohou snižovat vstřebávání nehemového železa z rostlinných potravin. U člověka s dostatečnými zásobami železa nemusí být běžná konzumace problém, při jeho nedostatku ale může být rozumné nepít silný čaj přímo s jídlem nebo současně s doplňkem železa.
Právě tady je krásně vidět, proč otázka „je zdravější čaj, nebo káva?“ příliš nefunguje. Záleží na množství, načasování, zdravotním stavu i zbytku jídelníčku.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Kofein neumí číst hodiny tak dobře jako my
To, že jsi poslední kávu vypila „už odpoledne“, ještě neznamená, že kofein večer zmizel. V organismu může působit řadu hodin a citlivost na něj se mezi lidmi výrazně liší.
Pokud usínáš bez problémů, není potřeba zavádět univerzální zákaz kávy po obědě jen proto, že ho doporučil někdo na sociální síti. Jestli ale dlouho nemůžeš usnout a současně si v pět odpoledne dáváš dvojité espresso, velmi jednoduchý experiment se nabízí.
U čaje platí stejný princip, jen množství kofeinu bývá nižší. Večer navíc můžeš sáhnout po bezkofeinové kávě nebo bylinném nálevu, pokud je pro tebe důležitější samotný rituál než povzbuzení.
Takže co ráno nalít do hrnku?
Pokud miluješ kávu, dobře ji snášíš a nezhoršuje ti spánek, není důvod měnit ji za zelený čaj jen proto, že právě získal zdravější internetovou reputaci. Pokud po kávě býváš nervózní, vadí ti žaludku nebo chceš mírnější dávku kofeinu, může být čaj příjemnější.
A pokud miluješ obojí, konflikt se řeší překvapivě snadno: káva může dostat ráno a čaj odpoledne. Diplomatické vztahy tím zůstávají zachované a nemusíme svolávat žádnou mezinárodní nápojovou konferenci.
Upozornění: Citlivost na kofein je individuální. V těhotenství, při některých zdravotních potížích, užívání léků nebo výrazných problémech se spánkem je vhodné množství kofeinu přizpůsobit konkrétní situaci a případně ho konzultovat se zdravotnickým odborníkem.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o jídle, pití, zdraví a každodenních rituálech bez zbytečných zákazů najdeš na Poudrée.
Zdroje: Harvard T.H. Chan School of Public Health – Coffee [1], Harvard T.H. Chan School of Public Health – Tea [2], U.S. Food and Drug Administration – Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much? [3]. IMG AI GENERATED