Metrový koláč ze starého receptáře: Bohatý na vrstvy, jemný uvnitř a efektní na řezu

Metrový koláč patří k moučníkům, které na stole působí skoro svátečně, ale člověk kvůli nim nemusí shánět nic výjimečného. Většina surovin bývá běžně doma. Peču ho hlavně na víkend, na rodinné oslavy nebo ve chvíli, kdy chci mít hotový osvědčený moučník i na další den. Světlé a kakaové plátky, mezi nimi jemný pudinkovo-máslový krém a navrch čokoládová poleva. Vypadá efektně, postup přitom není žádná past.
Na tomhle receptu mi vyhovuje, že se dá rozdělit do dvou dnů. Nejdřív upeču oba korpusy, druhý den je promažu krémem a nakonec přijde
. Koláči navíc čokoláda krátké odležení jen prospěje. Plátky zvláční, krém se vsákne tam, kam má, a při šikmém krájení pak řezy vypadají čistěji. Tedy pokud se člověk trefí ostrým nožem a nespěchá.
Můj tip: Krém do másla zašlehávejte opravdu postupně, po menších lžících. Když mají puding i máslo podobnou teplotu, krém se nesrazí a zůstane pěkně hladký. Proč se metrový koláč peče pořád dokola
Metrový koláč je jeden z těch starších domácích moučníků, které se objevovaly na stole při svátcích, návštěvách a větších rodinných sešlostech. Peče se v různých obměnách v Česku i na Slovensku. Základ ale zůstává podobný: dvoubarevné těsto, krém mezi jednotlivými plátky a šikmé krájení, díky kterému vznikne známý pruhovaný vzor. Název je samozřejmě trochu s nadsázkou, ale dlouhý slepený tvar k němu sedí. Recept na domácí metrový koláč s vanilkovým krémem
Doba přípravy: přibližně 45 minut Délka pečení: asi 40 minut Doba chlazení a sestavení: nejméně 2 hodiny Počet porcí: zhruba 20 až 24 plátků Ingredience pro přípravu
Těsto: 6 ks vajec 390 g cukru krupice nebo moučkového cukru 12 lžic teplé vody 15 lžic rostlinného oleje 300 g hladké mouky 3/4 balíčku prášku do pečiva 1 lžíce kakaa máslo nebo jiný tuk na vymazání forem polohrubá mouka na vysypání forem
Krém: 500 ml mléka 1 balení vanilkového pudinku, ideálně růžového typu 280 g másla 150 g moučkového cukru 1 balení vanilkového cukru
Poleva: 100 g čokolády na vaření 1 menší kousek ztuženého tuku nebo Omegy Postup přípravy dvoubarevného metrového koláče
1.
Vejce, cukr a teplou vodu vyšlehejte do světlé, nadýchané pěny. Dejte tomu několik minut. U tohoto těsta se vyplatí nepodcenit začátek, protože právě vyšlehání udělá korpus lehčí.
2. Do pěnového základu postupně přilévejte
olej a zapracujte ho. Poté přidejte hladkou mouku promíchanou s práškem do pečiva a vymíchejte hladké těsto bez viditelných hrudek.
3. Těsto rozdělte na
dva stejné díly. Jeden nechte světlý, do druhého vmíchejte kakao.
4. Dvě formy na biskupský chlebíček pečlivě vymažte tukem a vysypte
polohrubou moukou. Do jedné přijde světlé těsto, do druhé kakaové.
5. Pečte v troubě vyhřáté na
190 °C zhruba 40 minut. Pokud vaše trouba peče prudčeji, začněte kontrolovat špejlí už kolem pětatřicáté minuty. V jiných receptech se běžně uvádí také 180 °C a pečení přibližně 30 až 40 minut, takže se vyplatí řídit hlavně vlastní troubou.
6. Hotové korpusy nechte zcela vychladnout. Až potom je vyklopte z forem a každý nakrájejte asi na
13 plátků. Během chladnutí připravte krém
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7. Z
mléka a vanilkového pudinku uvařte hustý pudink. Při chladnutí ho občas promíchejte, aby se nahoře nevytvořil škraloup.
8. V další míse utřete
máslo s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem do hladké směsi. Jakmile má pudink přibližně stejnou teplotu jako máslový základ, začněte ho po lžících zašlehávat do másla.
9. Plátky skládejte za sebe na střídačku, jeden
světlý a jeden tmavý. Každý spoj namažte krémem, až vznikne dlouhý slepený koláč.
10. Nakonec rozpusťte
čokoládu na vaření s kouskem ztuženého tuku a koláč polevou přelijte nebo potřete. Potom ho nechte ztuhnout, nejlépe v chladu.
11. Podávejte až po odležení, ideálně po několika hodinách. Krájejte
šikmo, protože tak se objeví typický pruhovaný řez. V lednici vydrží bez problémů do druhého dne, i když u nás to bývá spíš teorie než praxe. Foto: Cooky.cz, Metrový koláč Rady Jestli chcete hladší krém, vytáhněte máslo z lednice včas. Příliš studené máslo je častý důvod, proč se krém začne chovat nehezky. Korpusy nenechávejte v troubě déle, než je nutné. Metrový koláč má být vláčný, ne vysušený. Pro slavnostnější chuť můžete do krému přidat trochu vaječného likéru. Tahle obměna se peče často a k vanilkovému krému se hodí. Při krájení použijte dlouhý ostrý nůž a mezi jednotlivými řezy ho otírejte. Řezy pak budou vypadat upraveněji.
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Zdroj: Autorský text redakce
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