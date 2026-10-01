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Metrový koláč ze starého receptáře: Bohatý na vrstvy, jemný uvnitř a efektní na řezu

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Metrový koláč je jeden z těch moučníků, které vypadají slavnostně, ale suroviny na něj bývají doma skoro pořád. Dělám ho hlavně na víkendy, rodinné oslavy nebo chvíle, kdy chci upéct něco osvědčeného do zásoby. Díky střídání světlých a kakaových plátků, jemnému pudinkovo-máslovému krému a čokoládové polevě je efektní, přitom postup není nijak záludný.
Obrázek na recept na metrové řezy

Obrázek na recept na metrové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na. metrové řezy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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