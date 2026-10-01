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5 základních francouzských omáček: Pilíře, na kterých stojí světová gastronomie. Znáte je všechny?

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O některých základních omáčkách už jste určitě slyšeli. Minimálně o bešamelu. Poznejte s námi i ty ostatní a ušetřete si v kuchyni hromadu práce. Tahle pětice se dá variovat snad na nekonečno způsobů!
mateřské omáčky francie

mateřské omáčky francie

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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