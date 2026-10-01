Test znalostí o seriálech ze 70. a 80. let: Češi, kteří poznají 10/10 jen podle prostředí, mají výbornou paměť

Test znalostí o seriálech ze 70. a 80. let: Češi, kteří poznají 10/10 jen podle prostředí, mají výbornou paměťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie ze seriálu Dobrá vodaZdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem), snímek ze seriálu Dobrá voda (J. Hanzlík, P. Haničinec)
Článek byl publikován 01.10.2026 05:42
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