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Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut

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Parkování v Jihlavě není žádná věda, přesto se modrých zón řada řidičů zbytečně bojí. Jde jen o to, že se zavádí placená stání a v ulicích končí parkování „na divoko“. Na druhou stranu vznikají i plochy, kde lze nechat auto stát zadarmo.
Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut

Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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