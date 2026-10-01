Velké zklamání zavládlo v obci Klášter u Nepomuku. Tamní vedení se pustilo do obnovy Červeného mostu, který je mimo jiné kulturní památkou. Pouhý jeden den po dokončení oprav už ale na místě řádil vandal a poškodil omítku. Radnice teď zvažuje, zda místo neosadí kamerou.
Oprava vydržela pouhý jeden den. Kdosi poškodil legendami opředený Červený most
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...