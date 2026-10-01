Ponožka v psím žaludku se nerozloží jako jídlo. Veterinář vysvětluje, co rozhoduje o tom, jestli pes skončí na operaci, nebo ne

Jenže textilní vlákna syntetické nebo bavlněné ponožky odolávají chemickému zpracování podobně jako nerozpustná vláknina: žádný enzym v psím žaludku je nerozkládá. Ponožka se proto chová jako mechanická překážka, která buď zůstane ležet v žaludku, projde do tenkého střeva, nebo se někde cestou zasekne. A právě lokalizace toho kusu látky v trávicím traktu určuje, jestli veterinář sáhne po endoskopu, zvolí sledování, nebo otevře břišní dutinu.
Proč ponožka v žaludku prostě „nezmizí“
Představte si trávicí trubici jako chemickou linku optimalizovanou na zpracování krmiva. Žaludeční šťávy štěpí bílkoviny, lipázy se pouštějí do tuků, amylázy do škrobů. Vláknina, tedy rostlinné polysacharidy, už sama o sobě enzymům vzdoruje a prochází traktem z velké části beze změny. Textilie z bavlny nebo polyesteru na tom z hlediska stravitelnosti stojí ještě hůř. Ponožka se v kyselém prostředí žaludku může nasáknout tekutinou, nabobtnat a zvětšit svůj objem, ale rozpadnout se na vstřebatelné složky nedokáže. Výsledkem je nestravitelné cizí těleso, které buď peristaltika posune dál, nebo zůstane na místě a začne působit potíže.
Podle studie publikované v
Journal of Advanced Veterinary and Animal Research na vzorku 261 psů s cizími tělesy v horní části trávicího traktu tvořily textilie 12 % všech případů a plnou pětinu žaludečních nálezů. Spolknutá ponožka tedy rozhodně nepatří mezi veterinární kuriozity, jde o rutinní, byť potenciálně závažný scénář. Jak veterinář rozhoduje mezi endoskopem, čekáním a skalpelem
Klíčová proměnná zní: kde přesně se ponožka nachází? Dokud leží v žaludku a je dosažitelná endoskopem, existuje reálná šance na vyjmutí bez řezu. Jakmile proklouzne za pylorus do tenkého střeva, bezřezové řešení se dramaticky komplikuje. Rozhodovací osa veterináře vypadá zhruba takto:
Ponožka v žaludku – pokud ji zobrazovací vyšetření potvrdí a pes je stabilní, může veterinář indikovat gastroskopii. Orientační cena na pražských klinikách se pohybuje mezi 4 000 a 10 000 Kč podle pracoviště, přičemž anestezie a další úkony mohou částku navýšit. Stabilní pacient, těleso se posouvá – u klinicky bezpříznakového psa může lékař zvolit krátký monitoring s opakovaným rentgenem. Odborné zdroje uvádějí, že pokud se předmět radiologicky nepohne během 36 až 48 hodin nebo se mezitím stav zhorší, přechází se k chirurgickému řešení. Tenké střevo, zhoršování, těleso se neposouvá – gastrotomie (otevření žaludku, orientačně 8 000–10 000 Kč) nebo enterotomie (otevření střeva, 10 000–13 000 Kč) plus hospitalizace kolem 1 000 Kč denně a případný pohotovostní příplatek 700–800 Kč.
Podle
Merck Veterinary Manual hraje roli i poměr velikosti tělesa k průměru trávicí trubice. Drobná dětská ponožka může u labradora projít celým traktem, zatímco u jorkšíra totéž těleso zablokuje střevo. Mladí psi velkých plemen přitom bývají mezi pacienty s cizími tělesy nadreprezentovaní, kombinace zvědavosti a silné čelisti je predisponuje k polykání předmětů, které by menší plemeno ani neuchopilo. Zdroj fotografie: Foto: Piqsels Varovné signály, které nesnášejí odklad
Záludnost spolknuté ponožky spočívá v tom, že pes se bezprostředně po incidentu často chová naprosto normálně. Příznaky závisejí na místě a stupni ucpání a mohou se rozvinout až za hodiny nebo dny. Okamžitý transport na pohotovost vyžadují tyto situace:
opakované zvracení nebo neschopnost udržet vodu krev či cizí materiál ve zvratcích nebo stolici bolestivé, napjaté břicho výrazná apatie a dehydratace marné tlačení na stolici s minimálním výsledkem
Pokud pes po prokazatelném spolknutí ponožky vyzvracel jednou a jinak se jeví čilý, stále platí: zavolat veterináři a řídit se jeho pokyny. Domácí vyčkávání dává smysl výhradně po telefonické konzultaci a pouze u dospělého, klinicky stabilního jedince. U štěňat a seniorů je práh pro akutní vyšetření podstatně nižší.
Zásadní chyby, které situaci zhoršují: dlouhé otálení po prokazatelném spolknutí, domácí vyvolávání zvracení bez veterinárního pokynu a pokusy „protlačit“ těleso jídlem. Zvracení indukované doma může ponožku posunout do jícnu a způsobit další komplikace,
Cornell University výslovně doporučuje jakýkoli zásah konzultovat nejprve s odborníkem. Kam v Česku volat o víkendu nebo v noci
Interaktivní mapa Komory veterinárních lékařů ČR umožňuje filtrovat pracoviště podle nonstop provozu i pohotovostní dostupnosti na telefonu. Z konkrétních klinik s deklarovaným nepřetržitým provozem fungují například Medicanima v Praze 8 (24/7) nebo Zvíře+ v Brně (emergency 24/7). Obě pracoviště doporučují předem zavolat, aby tým připravil potřebné vybavení.
Co se finanční stránky týče: produkty typu PetExpert/ČSOB deklarují krytí operací, diagnostiky i pooperační péče. Uznání konkrétní události ale závisí na čekací době, limitu pojistného plnění a podmínkách smlouvy. U život ohrožujícího stavu pojistné podmínky připouštějí i ošetření u nejbližšího dostupného veterináře mimo smluvní síť, detaily je vhodné ověřit přímo u pojistitele ještě předtím, než k incidentu dojde.
Opakované polykání ponožek: zlozvyk, nebo diagnóza?
Někteří psi se k ponožkám vracejí znovu a znovu. Za opakovaným polykáním nestravitelných předmětů může stát průzkumné chování štěněte, naučené posilování (pes zjistil, že uchopení ponožky vyvolá pozornost), kompulzivní porucha typu pica, ale i skryté gastrointestinální potíže, metabolická onemocnění nebo vedlejší účinky léků zvyšujících apetit. U recidivujících případů proto stojí za to řešit příčinu s veterinářem i behaviorálním specialistou, nikoli jen opakovaně odstraňovat následky.
Prevence je přitom překvapivě prostá: fyzicky zamezit přístup k prádlu, nenechávat drobné spolknutelné věci v dosahu, při nesupervizovaném čase nabídnout bezpečné žvýkací hračky a u problematických jedinců zvážit trénink s košíkovým náhubkem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková