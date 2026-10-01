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Pod Pacifikem se trhá celá tektonická deska. Vědci poprvé vidí, jak umírá subdukční zóna

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Desková tektonika v učebnici působí téměř mechanicky: jedna deska se zasouvá pod druhou a mizí v zemském plášti. Jenže ani tak obrovský systém nevydrží věčně. U pobřeží Kanady vědci zachytili sérii trhlin, které ukazují mnohem podivnější konec – sestupující deska se rozebírá kus po kusu.
Pod Pacifikem se trhá celá tektonická deska. Vědci poprvé vidí, jak umírá subdukční zóna

Pod Pacifikem se trhá celá tektonická deska. Vědci poprvé vidí, jak umírá subdukční zóna

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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