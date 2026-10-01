Zapomenutá zelenina našich babiček podpoří střeva i imunitu. Ideální pro každého, koho trápí nadýmání

Když se řekne babiččina zeleninová polévka, většina lidí si vybaví mrkev, petržel a celer. V hrnci ale dřív plaval ještě jeden bílý kořen, který se z českých kuchyní na dlouhou dobu vytratil. Dnes se vrací na pulty a lidé s citlivým břichem by mu měli dát šanci.
Proč po některé zelenině bolí břicho
Nafouklé břicho po obědě má často na svědomí složení jídla. Některé druhy cukrů s krátkým řetězcem se v tenkém střevě vstřebávají jen špatně. Doputují proto až do tlustého střeva, kde se na ně vrhnou bakterie a při jejich rozkladu vznikají plyny.
Odborníci tyhle látky souhrnně označují zkratkou FODMAP. Hodně jich mají třeba hrách, kysané zelí, cibule nebo švestky. Tedy suroviny, bez kterých si klasickou českou kuchyni jen těžko představíme.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař v nemocniční kuchyni za celý měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Pastinák patří mezi šetrné druhy
Tím zapomenutým kořenem je pastinák. Oddělení nutričních terapeutů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ho ve svém materiálu pro pacienty řadí mezi zeleninu s nízkým obsahem FODMAP. Stejně ho hodnotí i aplikace australské Monashovy univerzity, jejíž seznamy potravin patří k nejuznávanějším. Podle ní je v pořádku běžná porce, tedy zhruba jeden středně velký kořen k jídlu.
Lidem, kterým se po běžné zelenině nafukuje břicho, tak pastinák nabízí možnost jíst zeleninu dál s menším rizikem potíží. Samotné nadýmání přitom neléčí. Trávicí trakt ho většinou přijme bez obtíží a výrobci dětské výživy ho běžně zařazují do zeleninových příkrmů.
Vláknina, kterou střeva ocení
Kořen obsahuje vlákninu a část z ní je rozpustná. Tahle složka nasaje ve střevě vodu a zhoustne do rosolovité hmoty. Stolice pak zůstává vláčnější a snáz postupuje dál.
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Kdo běžně jí málo vlákniny, měl by pastinák do jídelníčku přidávat postupně. Citlivá střeva si na změnu potřebují zvyknout.
Vitamin C na zimní měsíce
Ve 100 gramech pastináku je kolem 18 miligramů vitaminu C, což je víc, než kolik ho má mrkev. Tělo tenhle vitamin potřebuje pro správnou obranyschopnost. Při jeho nedostatku se zhoršuje hojení ran a roste náchylnost k infekcím.
Tuzemskou úrodu seženete v obchodech zhruba od podzimu až do jara. Hodí se tedy přesně do období, kdy čerstvé zeleniny z domácích záhonů ubývá.
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Vitamin C nemá rád dlouhé vyluhování ve vodě ani ležení na vzduchu. Pastinák se hodí na několik způsobů přípravy:
syrový nastrouhaný do salátu, třeba s mrkví a listy špenátu, kde zůstane nejvíc vitaminu C; v polévce, kde sice část vitaminu přejde do vývaru, ten ale sníte spolu se zeleninou; nastrouhaný do zeleninových placek místo části brambor.
Nejlépe mu je v chladu kolem nuly, takže ve sklepě vydrží i měsíce. Kdo ho pěstuje sám, nemusí sklízet celou úrodu najednou, protože kořeny přečkají zimu v záhonu. Traduje se navíc, že mu mráz chuťově prospívá.
Přečtěte si také: Ani hladká, ani polohrubá. Babičky pekly buchty z 1 mouky, díky které byly nadýchané celý týden V polévce pastinák o vitamin C úplně nepřijde, protože část, která přejde do vývaru, sníte spolu se zeleninou. Ilustrační foto. Zdroj: Tibor Szabo / Pexels. Proč se na něj zapomnělo a jak ho poznat
V jídelníčku lidí měl pastinák pevné místo zhruba do 18. století. Kořeny vydržely dlouho uložené, a tak pomáhaly přečkat zimu. Pak se prosadily brambory s mrkví a bílý kořen z talířů pomalu zmizel. Sušená semena pastináku se podle pěstitelů někdy přidávají do čajových směsí proti nadýmání.
V obchodě ho snadno zaměníte s petrželí. Poznáte ho podle sladší, lehce oříškové chuti a podle hlavy kořene, kterou po obvodu lemuje výrazný val. Vybírejte pevné kusy bez skvrn.
Pokud vás nadýmání trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem. Za potížemi může stát zdravotní problém, který samotná úprava jídelníčku nevyřeší.
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Zdroje: https://www.vfn.cz/pp/IP-ONT-043.pdf, https://casadesante.com/blogs/low-fodmap-life/are-parsnips-low-fodmap/, https://prodejny.kaufland.cz/sortiment/lexikon-potravin/zelenina/hliznata-zelenina/pastinak.html, https://www.nzip.cz/clanek/1142-vitamin-c-kyselina-askorbova, https://dobrasemena.cz/clanky/pastinak-temer-zapomenuta-zelenina, https://www.nzip.cz/clanek/1001-pastinak