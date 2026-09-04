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Jump Street 21: Hill se vsadil o pikantní polibek s Tatumem, zhubl 18 kilo a Depp měl zvláštní podmínku

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Natáčení akční komedie Jump Street 21 provázela velmi choulostivá sázka i drastické hubnutí. Johnny Depp si na place prosadil zvláštní osobní požadavek.
Jump street 21

Jump street 21

Zdroj: FOTO:Sony Pictures / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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