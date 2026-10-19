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Hyacinty v květináči: Podzimní výsadba pro jarní aroma

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Hyacinty patří mezi cibuloviny, které dokážou na jaře provonět celý interiér i balkon. Jejich pěstování v květináči přitom není složité. Základem úspěchu je správná podzimní výsadba a následné období chladu, které cibule potřebují k tomu, aby na jaře vykvetly. Pokud si chcete dopřát výraznou vůni hyacintů už během prvních teplejších dnů, právě podzim je vhodný čas začít.
hyacinty

hyacinty

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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