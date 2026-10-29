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Vánoční cukroví letos může vyjít levněji, než lidé čekají. Největší rozdíl udělá máslo a výběr druhů

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Přípravy na vánoční pečení se pomalu rozbíhají a s nimi přichází i otázka, kolik letos domácnosti zaplatí za suroviny. Zářijové průměrné ceny základních potravin ukazují, že máslo, mouka i krystalový cukr byly levnější než před rokem. To však neznamená, že každé cukroví automaticky zlevní. Velkou část rozpočtu mohou spolknout ořechy, kvalitní čokoláda, vanilka, zdobení a také energie potřebné k pečení. Rozhodující nakonec bude počet druhů i množství připravených plechů.
Příprava vánočního cukroví s máslem, moukou a ořechy.

Příprava vánočního cukroví s máslem, moukou a ořechy.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:25

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