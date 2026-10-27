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Dýně jako váza má styl. Vodu ale svěřte sklenici uvnitř

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Vydlabaná dýně se může proměnit v obal pro chryzantému, okrasné zelí i řezanou kytici. Jak vybrat vnitřní nádobu a postarat se o hotovou výzdobu.
Barevná kytice s listy a travinami v oranžové dýni postavené na stole

Barevná kytice s listy a travinami v oranžové dýni postavené na stole

Zdroj: Jerry from Mid-Central Indiana, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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