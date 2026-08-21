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V Karlově studánce vzniklo nové parkoviště. Lázeňským hostům nabídne sto míst

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Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku otevřely nové parkoviště. Plocha nabídne stání pro stovku automobilů a podle vedení lázní i obce uleví návštěvníkům i místním. Placené parkoviště bude otevřené každý den mezi 8. a 18. hodinou.
Lázně Karlova studánka mají nové parkoviště.

Lázně Karlova studánka mají nové parkoviště.

Zdroj: Horské lázně Karlova Studánka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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