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Největší festival skla i v botanické: Fascinující výstava startuje dnes večer

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První velkou akcí, která pomyslně zahajuje největší evropský festival skla, šperků a bižuterie Crystal Valley Week 2026, je vernisáž výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle, která se uskuteční v Botanické zahradě v Liberci už dnes v 18 hodin. V prostorách zahrady představí na okouzlující a nevšední výstavě svou tvorbu 25 umělců a skláren z Křišťálového údolí a návštěvníci uvidí téměř stovku samostatných objektů a sedm větších instalací. Chybět nebudou ani díla sklářských legend.
Největší festival skla i v botanické: Fascinující výstava startuje dnes večer

Největší festival skla i v botanické: Fascinující výstava startuje dnes večer

Zdroj: Crystal Valley Week 2026
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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