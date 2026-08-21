Největší festival skla i v botanické: Fascinující výstava startuje dnes večer

„Jsem nadšená množstvím exponátů, ale především celou šíří té vystavené tvorby i počtem různých sklářských technik. Měla jsem možnost být chvíli při instalaci a mám z výstavy už teď silný zážitek,“ říká s úsměvem Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu a cestovní ruch.
Výstava propojí svět živých rostlin s českým sklářským uměním z Křišťálového údolí. Veškeré exponáty výstavy vycházejí z tvarů, struktur a barev přírody. K vidění budou přímo mezi vzácnými rostlinami ve sklenících, ale i ve venkovní zahradě, přímo u vstupu lákají už nyní k návštěvě zahrady fantastické rostliny uměleckého skláře Jiřího Pačinka.
„Je úžasné pozorovat, jak se rok od roku výstava skla v botanické zahradě mění, roste a zároveň si vše organicky sedá a krásně do sebe zapadá,“ popisuje Václav Lenk, ředitel botanické zahrady.
Návštěvníci mohou na výstavě mimo jiné obdivovat tvorbu významných sklářských umělců Miluše a Reného Roubíčkových, jejichž díla laskavě zapůjčila jejich dcera Michaela Lesařová Roubíčková. V Botanické zahradě představí svou tvorbu například sklářské výtvarnice Jitka Skuhravá, Barbora Tydlitátová nebo rytečka skla Pavlína Čambalová, sklářský výtvarník a designér Lukáš Jabůrek ve spolupráci se sklárnou AJETO, novoborská sklárna Kolektiv Ateliers i liberecký Kultivar. Kurátorkou výstavy, kterou ve spolupráci s botanickou zahradou připravuje Křišťálové údolí, je Lenka Patková.
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Veřejná vernisáž za účasti většiny autorů je dnes, v pátek 21. srpna od 18 hodin, vstup je zdarma.
„Jsme velmi rádi, že s botanickou zahradou už tradičně, čtvrtým rokem, spolupracujeme. Sklo a rostliny výborně souzní, ideální je také to, že výstava přesahuje dobu trvání festivalu. Díky vstřícnosti zahrady a také ochotě a nadšení jejích zaměstnanců, trvá až do 30. září,“ těší Jana Šmída, ředitele Křišťálového údolí.
Během festivalu Crystal Valley Week, který bude probíhat od 24. do 29. srpna, výstavu doplní sklářský program v pavilonu M. Každý den nabídne jiný druh ukázek zpracování skla, workshopů i prodeje skla. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet například rytí a pískování skla, výrobu skleněné mozaiky a Tiffany vitráže, uvidí také práci se sklem nad kahanem, sklo si budou moci i koupit. Program nabídne také prezentaci Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Nový Bor, představí se i studentka SUPŠS Železný Brod.
Výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle nabídne i komentovanou prohlídku 22. září od 17 hodin.
Přestože dnešní vernisáž výstavy je přístupná zdarma, návštěvníci musejí později počítat s tím, že její prohlídka je zahrnuta v běžném vstupném do Botanické zahrady Liberec.
Podrobnosti o festivalu Crystal Valley Week 2026, který bude probíhat od pondělí 24. srpna na 36 lokacích Liberce a nabídne více než 80 akcí najdete zde.