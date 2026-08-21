V Praze se mohou při bouřkách zvednout hladiny řek, hasiči mají pohotovostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Praze se mohou při bouřkách zvednout hladiny řek, hasiči mají pohotovost
Ředitelství silnic a dálnic naplánovalo na dvě víkendové noci zatěžovací zkoušky mostu Šmejkalka na 24....
Do Prahy mohou v pátek odpoledne dorazit velmi silné bouřky doprovázením silným větrem, přívalovým deštěm a...
Již o víkendu vyjedou na nostalgickou linku 23 dva vozy po generální opravě. Stav obou vozů, 6312 a 7122,...
Stovky lidí se dnes setkaly poblíž ruského velvyslanectví v Praze, aby si připomněly výročí okupace...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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