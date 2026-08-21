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V Praze se mohou při bouřkách zvednout hladiny řek, hasiči mají pohotovost

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Meteorologové kromě výstrahy před velmi silnými bouřkami vyhlásili v Praze i povodňovou bdělost. Očekávají vzestupy hladin na menších přítocích dolní Vltavy. Hasiči proto navýšili počty na operačním středisku a ti dobrovolní mají pohotovost.
V Praze se mohou při bouřkách zvednout hladiny řek, hasiči mají pohotovost

V Praze se mohou při bouřkách zvednout hladiny řek, hasiči mají pohotovost

Zdroj: JSDH a SDH Praha - Uhříněves
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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