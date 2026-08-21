Dua Lipa zpopularizovala trend, který učí přestat odpočítávat poslední teplé dny a užít si je naplno

Proč na nás v srpnu doléhá letní melancholie?
Jakmile se kalendář přehoupne z července do srpna, začínáme
léto vnímat trochu jinak. Už nejde jen o to, co všechno nás ještě čeká, ale také o to, co pomalu končí. Možná jsme nestihli výlet, který jsme plánovali celé léto. Možná jsme ještě nebyli na dovolené nebo jsme si představovali mnohem více večerů strávených venku. A možná jen cítíme ten zvláštní tlak, který přichází s vědomím, že teplé dny nebudou trvat věčně.
Srpen má proto v současné popkultuře svou vlastní melancholickou atmosféru. Taylor Swift ji zachytila už ve skladbě
August a na internetu se o tomto měsíci dlouhodobě mluví také jako o „neděli celého roku“. Podobně jako v neděli odpoledne začínáme myslet na pondělní rutinu, v srpnu si až příliš brzy uvědomujeme, že po létě přijde září. Výsledkem je zvláštní paradox: místo toho, abychom si léto užívali, začínáme přemýšlet o jeho konci.
A právě tady přichází na scénu funmaxxing.
Co vlastně znamená funmaxxing?
Pojem
funmaxxing patří do širší vlny internetových výrazů s příponou „-maxxing“. Ta vychází z herního pojmu „max“ a strategie „min-maxing“, při které hráč maximalizuje vybrané vlastnosti či schopnosti. Postupně se „-maxxing“ začalo používat i v online slangu a dnes se často přidává k nejrůznějším činnostem, které chceme dělat naplno nebo je určitým způsobem maximalizovat.
A funmaxxing? Ten jednoduše obrací celou myšlenku optimalizace směrem k radosti. Místo toho, abychom maximalizovali pracovní výkon, produktivitu nebo počet splněných úkolů, maximalizujeme chvíle, které nás těší. Nejde přitom o to, abychom se bavili každou sekundu dne. Spíše o vědomé rozhodnutí neodkládat příjemné věci na „potom“.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ AŽ PO ZÁPADU SLUNCE: PROZRADÍME VÁM, KAM V ČESKU VYRAZIT ZA NOČNÍ ATMOSFÉROU Když Dua Lipa ukázala, jak funmaxxing vypadá v praxi
Pojem se dostal do širšího povědomí také díky Dua Lipě, která ho použila v popisku svého instagramového příspěvku z dovolené. Její letní fotografie přitom působí jako téměř dokonalá ilustrace celého konceptu:
cestování, přátelé, jídlo, drinky, moře a spousta času stráveného objevováním nových míst.
Právě v tom je funmaxxing dobře viditelný. Nejde jen o samotnou destinaci, ale také o malé zážitky kolem ní – místní restaurace, nová místa, společnost přátel, pohyb a spontánní rozhodnutí.
Funmaxxing však neznamená, že bychom všichni měli začít žít jako popová hvězda, která je neustále na letišti. Jeho pointa je mnohem jednodušší: pokud existuje něco, co nám dělá radost, nemusíme čekat na dokonalé podmínky, abychom si to dovolili.
Zábava není odměna, kterou si musíte nejprve zasloužit
Možná právě proto je funmaxxing zajímavý v době, kdy jsme si zvykli optimalizovat téměř všechno. Sledujeme, kolik kroků jsme ušli, kolik hodin jsme spali, kolik práce jsme stihli a jestli jsme dnes byli dostatečně produktivní. I odpočinek se někdy mění v další úkol, který je potřeba splnit.
Funmaxxing tento způsob přemýšlení trochu obrací. Pokud už máme potřebu všechno maximalizovat, proč bychom měli maximalizovat pouze výkon?
Zábava nemusí přijít až poté, co vyřídíme všechny e-maily, dokončíme projekt, uklidíme byt a splníme seznam povinností. Může být součástí samotného dne. A možná právě v tom je celý koncept trochu osvobozující.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: LÉTO BEZ PŘEHNANÝCH VÝDAJŮ: OBJEVTE AKTIVITY, KTERÉ NEZATÍŽÍ VAŠI PENĚŽENKU Foto: Unsplash Funmaxxing nemusí stát tisíce korun
Při pohledu na fotografie celebrit může funmaxxing působit jako synonymum pro luxusní
dovolené, spontánní lety a večeře v nejlepších restauracích. Ve skutečnosti k němu ale nepotřebujete ani letenku, ani velký rozpočet.
Funmaxxing může vypadat úplně obyčejně:
jděte na koupaliště i uprostřed pracovního týdne, zavolejte přátelům a navrhněte spontánní večeři, podívejte se na film venku místo v obýváku, vyrazte večer pozorovat hvězdy, vezměte si oblíbený outfit i v den, který podle kalendáře není nijak výjimečný, vyrazte na jednodenní výlet bez dokonale naplánovaného itineráře, zůstaňte venku o hodinu déle jen proto, že se vám ještě nechce jít domů.
Nejde o to vytvořit si dokonalé léto hodné
Instagramu. Jde o to přestat čekat, až se něco zajímavého stane samo od sebe. Jak si zbytek léta víc užít?
Funmaxxing možná nejlépe funguje tehdy, když z něj neuděláme další projekt na sebeoptimalizaci. Nemusíme si vytvořit tabulku se všemi letními aktivitami, které ještě musíme stihnout. Nemusíme každý den naplnit zážitky ani se nutit do spontánnosti. Stačí začít vnímat volný čas trochu jinak.
Pokud máte chuť jít večer na procházku, jděte. Pokud chcete zavolat kamarádce, nečekejte na víkend. Pokud jste celý den doma a máte chuť obléct si oblíbené šaty jen proto, že je hezké počasí, udělejte to. Protože největším nepřítelem letní zábavy často není nedostatek času ani
peněz. Je to představa, že na ni teprve přijde ten správný okamžik.
Srpen nemusí být měsícem, během kterého budeme smutně odpočítávat poslední letní dny. Možná nemusíme léto před jeho koncem zachraňovat. Stačí ho přestat odpočítávat. Funmaxxing není návodem na dokonalou dovolenou ani dalším trendem, který musíme splnit. Je to malé připomenutí, že radost nemusí být odměnou za všechno, co jsme už stihli. Někdy je nejlepší letní plán jednoduše ten, který vznikne dnes. A pokud vám zbývá ještě pár teplých týdnů, byla by škoda strávit je celé čekáním na září.
Zdroje: Instagram, Mashable, Merriam-Webster