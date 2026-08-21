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Dua Lipa zpopularizovala trend, který učí přestat odpočítávat poslední teplé dny a užít si je naplno

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Srpen má zvláštní schopnost pokazit nám léto v době, kdy ještě trvá. Dny jsou pořád dlouhé, večery teplé a kalendář ještě zdaleka neukazuje září, v hlavě už ale začínáme odpočítávat. Kolik víkendů ještě zbývá? Kolik výletů stihneme? A kdy vlastně léto definitivně skončí? Právě proti této letní melancholii jde internetový pojem funmaxxing. Jeho myšlenka je jednoduchá: místo čekání na ideální okamžik si začít vědomě vytvářet více prostoru pro radost, zábavu a spontánní zážitky.
Dua Lipa zpopularizovala trend, který učí přestat odpočítávat poslední teplé dny a užít si je naplno

Dua Lipa zpopularizovala trend, který učí přestat odpočítávat poslední teplé dny a užít si je naplno

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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