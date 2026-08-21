Jedna desetikoruna z roku 1993 má hodnotu 615 000 Kč. Poznáte ji podle dvou drobných detailů na rubuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jedna desetikoruna z roku 1993 má hodnotu 615 000 Kč. Poznáte ji podle dvou drobných detailů na rubu
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