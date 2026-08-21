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Jedna desetikoruna z roku 1993 má hodnotu 615 000 Kč. Poznáte ji podle dvou drobných detailů na rubu

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Jedna desetikoruna z roku 1993 má hodnotu 615 000 Kč. Poznáte ji podle dvou drobných detailů na rubu

Jedna desetikoruna z roku 1993 má hodnotu 615 000 Kč. Poznáte ji podle dvou drobných detailů na rubu

Zdroj: Jana Šrámčíková pro adbz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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