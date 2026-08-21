Legenda z DayZ po 20 letech opustila Bohemia Interactive. Míří do brněnského studia na Gray Zone Warfare

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Legenda z DayZ po 20 letech opustila Bohemia Interactive. Míří do brněnského studia na Gray Zone WarfarePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ivan Buchta, muž, který dal DayZ jeho ikonickou krajinu, po dvaceti letech odchází z Bohemia Interactive do brněnského Madfinger Games.
Ivan Buchta
Zdroj: MadfingerGames
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