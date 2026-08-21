Případ útoku na Soukupa pokračuje: Policie si posvítila na Hanychovou i jejího manžela Dopitu

Případ brutálního napadení Jaromíra Soukupa se ani po několika týdnech neuzavírá. Bývalého majitele TV Barrandov napadli na začátku srpna na pozemku jeho domu maskovaní útočníci. Po incidentu skončil v nemocnici a podle dostupných informací utrpěl mimo jiné vážné poranění ruky. Kriminalisté nyní pokračují v pátrání po lidech, kteří za útokem stáli. Do vyšetřování se nově dostala také jména Agáty Hanychové a Miroslava Dopity.
Hanychová potvrdila předvolání na policii
Agáta Hanychová potvrdila, že policie už předvolala ji i jejího manžela Miroslava Dopitu. Z dostupných informací ale není možné dovozovat, že by je kriminalisté považovali za podezřelé nebo je s napadením přímo spojovali.
Právě to je u celé kauzy podstatné. Předvolání člověka v rámci trestního řízení může mít řadu důvodů. Policie se může zajímat například o vztahy mezi jednotlivými aktéry, předchozí konflikty, možný motiv nebo jednoduše o informace, které by mohly pomoci při skládání časové osy případu. V tuto chvíli není veřejně známo, v jakém přesném procesním postavení Hanychová a Dopita vypovídali.
Napětí mezi Soukupem a jeho bývalou partnerkou přitom trvá delší dobu a veřejnost ho sleduje zejména kvůli jejich sporům kolem společné dcery Rozárky. Do vyhroceného vztahu se v minulosti zapojil také Dopita. Právě proto může být pro kriminalisty jejich svědectví důležité, aniž by to samo o sobě znamenalo, že s útokem mají něco společného.
Soukup mluvil o velmi vážném útoku
Samotný incident byl podle dosavadních informací mimořádně násilný. Soukup byl napaden přímo na pozemku svého domu a po útoku musel být převezen do nemocnice. Později se objevily informace o rozsáhlých podlitinách a komplikované zlomenině ruky, která měla vyžadovat další lékařský zákrok.
Soukup následně veřejně uvedl, že útok podle svého názoru nepovažuje pouze za zastrašování. Sám mluvil dokonce o přesvědčení, že mohlo jít o pokus o jeho zabití. Jde však výhradně o jeho vlastní interpretaci události, nikoliv o současný závěr kriminalistů.
Policie případ původně prověřovala pro podezření z ublížení na zdraví a porušování domovní svobody. Zároveň upozornila, že právní kvalifikace se může v průběhu vyšetřování měnit podle zjištěných okolností a zdravotního stavu napadeného.
Pachatelé zatím policii unikají
Nejdůležitější otázka celé kauzy přitom zůstává stále bez odpovědi. Kdo Jaromíra Soukupa napadl a proč?
Kriminalisté ještě v polovině srpna uváděli, že konkrétní osoby zatím ztotožněny nebyly. Na případu ale pokračují další úkony a policie kvůli taktice vyšetřování nezveřejňuje podrobnosti. To je u podobného případu běžné, zároveň to ale otevírá prostor pro nejrůznější spekulace.
Soukup například odmítl možnost, že by napadení podle jeho názoru souviselo s jeho někdejším podnikáním nebo finančními problémy. Další možné motivy veřejně konkretizovat nechtěl s tím, že pro ně nemá důkazy.
Předvolání Hanychové a Dopity je tedy zatím především dalším krokem rozsáhlejšího vyšetřování. Dokud kriminalisté nezveřejní nové závěry nebo neztotožní pachatele, bylo by předčasné spojovat jakoukoliv konkrétní osobu s útokem pouze na základě osobních sporů nebo minulých konfliktů.
V celé kauze tak zatím platí jediné jisté. Jaromír Soukup byl vážně napaden, policie hledá pachatele a okruh lidí, se kterými kriminalisté chtějí mluvit, se rozšiřuje. O tom, kdo za útokem skutečně stál, ale rozhodnou až důkazy.
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