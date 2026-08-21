Meteorologové právě škrtli původní předpověď. Do Česka dorazí nečekané počasí

Kdo se chystal na víkendový výlet a sledoval předpověď počasí, mohl ještě před pár dny rezignovaně mávnout rukou. Deštivé a bouřlivé počasí se zdálo být jistotou. Jenže meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) právě aktualizovali svůj výhled – a pro mnohé to bude příjemné překvapení.
Pátek bude divoký: Pozor na silné bouřky
Než se však počasí uklidní, čeká nás ještě jeden náročný den. Přes Česko v pátek 21. srpna postupuje zvlněná studená fronta doprovázená tlakovou níží. Déšť a přeháňky odpoledne od jihozápadu zasáhnou většinu republiky.
Největší pozornost si zaslouží bouřky, které mohou místy výrazně zesílit. „V bouřkách se mohou odpoledne a večer vyskytnout nárazy větru 70 až 90 km/h, kroupy kolem dvou centimetrů a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 milimetrů, v kombinaci s deštěm i kolem 70 milimetrů,“ varuje ČHMÚ. Teploty během pátku vystoupají na 23 až 28 °C.
Sobota přinese zlom – fronta ustoupí na východ
Zásadní změna přijde už v sobotu. Studená fronta se přesune k východu a do střední Evropy začne zasahovat výběžek tlakové výše. Na severu země ještě místy zaprší a ojediněle se mohou objevit bouřky, ale situace se bude rychle zlepšovat.
„Později odpoledne a večer očekáváme ubývání oblačnosti a ustávání srážek,“ předpovídají meteorologové. Denní maxima dosáhnou 18 až 23 °C, na jihovýchodě Moravy až příjemných 27 °C.
Neděle jako z obrázku, ale pozor na ranní chlad
Neděle nabídne téměř ideální letní počasí. ČHMÚ očekává polojasnou až jasnou oblohu, pouze během dne od jihozápadu přechodně přibude mraků. Přeháňky se objeví jen zcela výjimečně a teploty vystoupají na 18 až 23 °C, na jihovýchodě až na 26 °C.
Pozor však na ranní hodiny – v údolích může být poměrně chladno, teploměry ojediněle ukážou jen kolem šesti stupňů. Kdo plánuje stanování nebo ranní výšlap, měl by přibalit teplejší vrstvu.
Příští týden: Návrat tropických teplot
V novém týdnu se bude postupně oteplovat. Pondělí přinese jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 25 °C. V úterý se oteplí na 22 až 26 °C, na jihovýchodě až na 28 °C. Za příznivým vývojem stojí teplý vzduch proudící po zadní straně tlakové výše od jihovýchodu.
Skutečný teplotní skok ale přijde ve druhé polovině týdne. Ve středu teploty vystoupají na 25 až 30 °C a v dalších dnech ČHMÚ očekává maxima mezi 28 a 33 °C. Tropická třicítka se tak vrátí do hry. Převládat má jasno až polojasno, přeháňky se objeví jen ojediněle.
Až v závěru příštího týdne začne na západě republiky opět přibývat oblačnosti a srážek, což může naznačovat další změnu počasí. Do té doby si ale můžeme užít poslední srpnové letní dny naplno.
Zdroje článku: tn.nova.cz, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá