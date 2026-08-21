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Meteorologové právě škrtli původní předpověď. Do Česka dorazí nečekané počasí

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Příští dny nás bude provázet typické letní počasí. Silné bouřky s nárazy větru až 90 km/h vystřídá o víkendu jasná obloha. Příští týden se navzdory původním předpovědím vrátí tropická vedra.
Meteorologové právě škrtli původní předpověď. Do Česka dorazí nečekané počasí

Meteorologové právě škrtli původní předpověď. Do Česka dorazí nečekané počasí

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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