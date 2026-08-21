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US Open rozdá rekordních 108 milionů dolarů. Hráči přesto říkají, že nejdůležitější bitvu ještě nevyhráli

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US Open zvýšil prize money na rekordních 108 milionů dolarů. Tenisté ale dál požadují podíl na příjmech grandslamů a nový hráčský poradní orgán může změnit jejich vyjednávací sílu.
US Open rozdá rekordních 108 milionů dolarů. Hráči přesto říkají, že nejdůležitější bitvu ještě nevyhráli

US Open rozdá rekordních 108 milionů dolarů. Hráči přesto říkají, že nejdůležitější bitvu ještě nevyhráli

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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