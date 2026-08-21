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Nikdo nic nevěděl, pořadatel volal v noci. Na zrušený festival dorazily stovky fanoušků

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Obrovskou mezinárodní ostudou skončil festival Hip Hop Kemp, který vlastně ani nezačal. Pořadatelé ho zrušili den předem a pozdě v noci se to údajně dozvěděli i lidé, kteří měli s akcí pomáhat. Třeba zástupci agentury, která rozesílala médiím tiskové zprávy o velkolepé účasti. Na dvoudenní akci u Kralovic na severním Plzeňsku měli vystoupit i zahraniční umělci. Někteří z nich ale na svých webových stránkách festival ani neuváděli ve svých kalendářích.
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Zde měla stát gastro zóna

Zdroj: Dusan Zitnan
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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