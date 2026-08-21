Jak se zbavit vyskakovacích reklam na mobilu. Všechno řešte velice jednoduše. Návod je zde

Otevřete si ráno oblíbený web a místo článku vás uvítá blikající reklama na zázračné hubnutí. Kliknete pryč, ale vzápětí se objeví další. A další. Vyskakovací okna a agresivní přesměrování patří mezi nejotravnější problémy dnešního mobilního internetu – a na mobilním internetu se s nimi může setkat prakticky každý.
Dobrá zpráva? Nemusíte se s tím smířit. Váš telefon nabízí hned několik nástrojů, které dokážou tyto obtěžující prvky omezit. Stačí vědět, kde hledat a jak správně nastavit ochranu.
Prohlížeč Chrome: První linie obrany
Pokud používáte Google Chrome – což platí pro velkou část majitelů Androidu – máte k dispozici vestavěnou ochranu proti vyskakovacím oknům. Chrome dokáže řadu podobných oken zablokovat, jen je potřeba mít správné nastavení. Spusťte aplikaci Chrome, v pravém horním rohu klepněte na tři tečky a přejděte do Nastavení.
Tam najdete sekci Nastavení webu. Uvnitř se skrývá možnost Vyskakovací okna a přesměrování – přepněte ji do polohy Blokováno. Tím omezíte množství nevyžádaných vyskakovacích oken a přesměrování.
Chcete jít ještě dál? Ve stejné nabídce Nastavení webu zkontrolujte také položku Reklamy. Chrome má nastavení pro blokování vtíravých reklam na stránkách, které používají problematické reklamní formáty. Nejde však o univerzální blokování veškeré reklamy na internetu.
Když problém přetrvává: Nouzový režim a kontrola aplikací
Co když pop-upy neutichají ani po zapnutí blokátoru? Možná jste si nechtěně nainstalovali aplikaci, která reklamy aktivně zobrazuje. V takovém případě může pomoci spuštění telefonu v nouzovém režimu.
Postup se liší podle výrobce a konkrétního modelu telefonu. Pokud reklamy v nouzovém režimu zmizí, může být jejich příčinou některá z nainstalovaných aplikací. Projděte seznam aplikací v Nastavení a odinstalujte ty, které neznáte nebo jim nedůvěřujete – zvlášť pokud byly staženy z neověřeného zdroje.
Nezapomeňte také zkontrolovat Google Play Protect. Tato ochrana kontroluje aplikace a upozorňuje na potenciálně škodlivý software. Najdete ji v aplikaci Google Play: klepněte na svůj profilový obrázek, zvolte Play Protect a zkontrolujte, zda je ochrana aktivní. Pravidelné kontroly mohou pomoci odhalit potenciální hrozby.
Oprávnění webů: Kdo smí co zobrazovat
Některé weby si při první návštěvě vyžádají povolení zasílat oznámení. Pokud jste kdysi omylem klikli na „Povolit“, mohou vám nyní chodit nevyžádaná oznámení z těchto webů. Naštěstí máte nad těmito oprávněními kontrolu – stačí se vrátit do Nastavení Chrome, otevřít Nastavení webu a prozkoumat sekci Oznámení.
Zde uvidíte přehled stránek, kterým jste udělili právo vás kontaktovat. Projděte seznam a zablokujte podezřelé domény – stačí klepnout na název webu a upravit jeho oprávnění. Totéž platí pro další citlivá oprávnění jako Poloha, Fotoaparát nebo Mikrofon.
Doporučujeme pravidelně kontrolovat, které weby mají k čemu přístup. Čím méně oprávnění udělíte neznámým stránkám, tím více chráníte své soukromí a snižujete riziko jejich zneužití.
Prevence: Jak se nevyžádaným reklamám vyhnout už napřed
Nejlepší obrana je nenastavit se do situace, kdy musíte řešit následky. Stahujte aplikace především z důvěryhodných zdrojů, například z oficiálního Google Play. Vyhněte se APK souborům z neověřených zdrojů, protože instalace aplikací mimo důvěryhodné obchody může zvýšit riziko, že do telefonu dostanete škodlivý software.
Při instalaci nových programů si vždy přečtěte, jaká oprávnění požadují. Pokud si jednoduchá svítilna žádá přístup ke kontaktům a poloze, je důvod zpozornět. Podobně buďte obezřetní při povolování oznámení na webech – raději klikněte na Blokovat a povolte je jen těm stránkám, kterým skutečně důvěřujete.
A co vy? Setkali jste se s agresivními pop-upy na mobilu? Jaké triky vám pomohly? Podělte se o zkušenosti v diskusi – třeba pomůžete i dalším čtenářům.
Zdroje článku: support.google.com, smartmania.cz, odpovedi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý