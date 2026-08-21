Dva roky jsem ji milovala, zničit ji nechci, řekla Mlejnková. Teď poslala Biasiol poslední varování

Na premiéře filmu Bojovník 16. srpna promluvila Mlejnková poprvé od červnové eskalace sporu s Veronicou Biasiol. Tón se oproti červnu změnil. Tehdy mluvila o pomluvách, o právníkovi, o obraně. Teď mluví o hranici.
řekla pro „Zvažujeme nějakou poslední předžalobní výzvu jako poslední varování,“ eXtra.cz. A dodala větu, která celý spor přerámuje: pokud Biasiol ještě někdy zabrousí k jejímu jménu, půjde věc k soudu. Jenže ve stejném rozhovoru přiznala, že neví, jestli na to má sílu. Dva roky s někým žijete, milujete ho, a pak ho máte „sundat“ u soudu. Od ostré obrany k podmíněnému tlaku
V červnu 2026 Biasiol na své placené platformě HeroHero popsala fyzické konflikty ve vztahu s Mlejnkovou; média citovala tvrzení o monoklu, zranění ucha, podlitinách. Mlejnková reagovala 12. června ostře: potvrdila, že je ve spojení s právníkem, označila obvinění za pomluvy a naznačila razantní právní kroky.
O dva měsíce později je rétorika jiná. Právní rovina zůstává, ale přibyla brzda. „Nevím, jestli mám úplně sílu jít do tak tvrdého soudu,“ přiznala. „Mrzí mě to.“ Místo přímého útoku volí odstupňovaný nátlak, předžalobní výzvu jako poslední mimosoudní stopku.
Posun je zřetelný. Červen byl o emocích a instinktivní obraně. Srpen je o kalkulaci. Mlejnková si soud nechává jako krajní variantu, ale veřejně stanovuje podmínku, po jejímž porušení už nebude váhat.
Proč nechce k soudu, a co by soud znamenal
Mlejnková a Biasiol se daly dohromady začátkem srpna 2021. O dva roky později slavily výročí, mluvily o zásnubách, sdílely společné bydlení. Právě tato historie teď funguje jako psychická pojistka.
„Dva roky jsem ji milovala,“ říká Mlejnková. Vědomě pojmenovává i druhou rovinu: soud by Biasiol ublížil nejen psychicky, ale i finančně.
To není prázdná fráze. Influencerský byznys stojí na důvěře publika i značek. Soudní spor o veřejná obvinění z domácího násilí by reputačně zasáhl obě strany, ale žalovanou stranu zpravidla víc. Mlejnková to ví, a právě proto volí cestu, která dává prostor ustoupit bez soudní síně.
Zdroj fotografie: Nextfoto Co je předžalobní výzva a co by přišlo po ní
Předžalobní výzva není žaloba. Podle
§ 142a občanského soudního řádu jde o poslední mimosoudní požadavek, který musí být zaslán nejméně sedm dní před podáním žaloby, jinak se žalobce vystavuje riziku, že mu soud nepřizná náhradu nákladů řízení, i kdyby vyhrál. Prakticky: je to formální „přestaň, nebo jdeme k soudu“.
Pokud by Biasiol výzvu ignorovala a znovu se veřejně vyjádřila k Mlejnkové, otevřela by se cesta k žalobě. Mlejnková a její právník mluví o nekalé soutěži. Podle
§ 2976 občanského zákoníku jde o jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu. Mezi typové skutky patří i zlehčování, tedy šíření nepravdivých nebo zkreslených údajů o jiném soutěžiteli. A influencerky, které si vydělávají spoluprací se značkami, jsou soutěžitelé. Ústavní soud opakovaně potvrdil, že nekalá soutěž nechrání jen firmy obchodující se zbožím, ale obecně soutěžní prostředí.
Co by mohla Mlejnková v žalobě požadovat:
zdržení se dalšího jednání odstranění závadného stavu (typicky smazání příspěvků) přiměřené zadostiučinění (omluva, finanční satisfakce) náhradu škody vydání bezdůvodného obohacení Spor, který přerostl jeden pár
Červnová vlna se neomezila na Mlejnkovou a Biasiol. Do kauzy bylo vtaženo i jméno Evy Decastelo; Biasiol tvrdila, že Mlejnková měla před Survivorem ukazovat její údajné nahé fotky. Mlejnková to odmítla a uvedla, že se tomu s Decastelo zasmály. V srpnovém rozhovoru zmiňuje obecně „další známá jména“, ale bez konkrétního výčtu.
Biasiol mezitím v červnu čelila i širší vlně online kritiky nesouvisející přímo s tímto sporem. Polarizace kolem její osoby je v českém internetovém prostoru zřetelná, a právě to dělá z každého dalšího veřejného výroku potenciální rozbušku.
Dvouletá pauza, která skončila
Mlejnková říká, že dva roky po rozchodu mlčela. Nereagovala na provokace, nechávala věci být. Zlomem byla až červnová obvinění z domácího násilí: „Všechno má své hranice.“ Teď stojí na rozhraní:
předžalobní výzva je levnější, tišší a dává druhé straně šanci couvnout. Žaloba by znamenala veřejný proces, náklady a pravděpodobně i další mediální kolotoč.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová