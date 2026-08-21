Kontrola v Lidlu odhalila zdravotně nebezpečné maso i zeleninu. Tyto produkty určitě nekonzumujte

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Kontrola v Lidlu odhalila zdravotně nebezpečné maso i zeleninu. Tyto produkty určitě nekonzumujtePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila výsledky kontrol, při nichž narazila na pět nebezpečných potravin. Patří mezi ně krůtí maso s bakterií salmonely z plzeňského Lidlu, houby enoki s listerií z pražské prodejny a hned tři druhy čerstvých bylinek z brněnské prodejny TruthFresh, v nichž byly pesticidy překročeny až čtyřiačtyřicetkrát.
Prodejna Lidlu
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Prodejna Lidl
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