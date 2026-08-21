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Radikální proměna Pavly Tomicové vyrazila všem dech: Je z ní úplně jiný člověk

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Pavla Tomicová (64) doslova všem vyrazila dech. Rozhodla se, že si nechá zkrátit vlasy a to pořádně. Na videu na Instagramu Oneplay ukázala neskutečnou proměnu. Jak přiznala, je to také kvůli její nové roli.
Radikální proměna Pavly Tomicové vyrazila všem dech: Je z ní úplně jiný člověk

Radikální proměna Pavly Tomicové vyrazila všem dech: Je z ní úplně jiný člověk

Zdroj: herminapress/se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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