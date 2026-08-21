Radikální proměna Pavly Tomicové vyrazila všem dech: Je z ní úplně jiný člověkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Radikální proměna Pavly Tomicové vyrazila všem dech: Je z ní úplně jiný člověk
Mládě lachtana jihoafrického, které se v Zoo Praha narodilo 5. června, se dnes představilo návštěvníkům....
Bývalý premiér Jiří Paroubek slaví 74. narozeniny. Jeho soukromí bylo přitom často stejně divoké jako...
Na zámku ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmu Líné království. Ivo Macharáček se po úspěchu...
Zpěvák Petr Janda (84) si nenechal ujít tradiční letní party Divadla Broadway U slepiček. Dorazil v dobré...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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